Bonus voli Sicilia prorogato fino a febbraio 2026. Come fare domanda
Il Bonus voli Sicilia è stato ufficialmente prorogato fino al 28 febbraio 2026. La misura, voluta dalla Regione Siciliana per contrastare il caro-voli e garantire la continuità territoriale, continuerà a consentire ai residenti nell’Isola di ottenere rimborsi parziali sui biglietti aerei per le tratte nazionali, con percentuali di sconto che vanno dal 25% al 50%.
L’agevolazione riguarda i voli effettuati da e verso gli aeroporti siciliani ed è destinata sia ai cittadini residenti sia a categorie considerate prioritarie, come studenti e persone a basso reddito. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del volo attraverso la piattaforma online SiciliaPei.
Una misura confermata dopo la fase sperimentale
La proroga arriva dopo i risultati positivi della fase sperimentale attuata tra il 2024 e il 2025. In quel periodo, il bonus ha contribuito a calmierare i costi dei collegamenti aerei, spesso soggetti a forti rincari durante festività, ponti e mesi estivi, agevolando soprattutto chi viaggia per motivi di studio, lavoro o salute.
Come funziona il bonus voli
Il contributo non è uno sconto applicato automaticamente al momento dell’acquisto del biglietto (salvo specifici accordi con alcune compagnie), ma un rimborso economico successivo, erogato dalla Regione Siciliana con fondi statali.
Il bonus è valido per: voli nazionali, tratte di andata e ritorno o singole, partenze o arrivi negli aeroporti di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria.
Sono esclusi dal beneficio i voli internazionali e quelli che prevedono scali fuori dal territorio italiano. Il contributo è comunque cumulabile con offerte e promozioni commerciali delle compagnie aeree.
Chi può ottenere il rimborso e quanto spetta
Sono previste due fasce di agevolazione:
- Rimborso del 25%: per tutti i residenti in Sicilia, senza limiti di reddito. Rimborso del 50%: per le categorie prioritarie, che comprendono: studenti (in particolare i fuori sede); residenti con ISEE inferiore a 15.000 euro; persone con invalidità civile pari o superiore al 67%. In ogni caso, il rimborso massimo per singola tratta non può superare i 37,50 euro.
Come presentare la domanda
La richiesta deve essere effettuata esclusivamente online tramite la piattaforma SiciliaPei, accessibile con: SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE).
È fondamentale rispettare i tempi: la domanda deve essere caricata entro 30 giorni dall’effettuazione del volo, allegando la documentazione richiesta (biglietto e carte d’imbarco). La proroga fino al 2026 consentirà di estendere il sostegno alla mobilità dei siciliani, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, offrendo una risposta concreta al problema strutturale del caro-voli da e per l’Isola.
