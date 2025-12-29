Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
29/12/2025 15:00:00

Bonus voli Sicilia prorogato fino a febbraio 2026. Come fare domanda

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/bonus-voli-sicilia-prorogato-fino-a-febbraio-2026-come-fare-domanda-450.jpg

Il Bonus voli Sicilia è stato ufficialmente prorogato fino al 28 febbraio 2026. La misura, voluta dalla Regione Siciliana per contrastare il caro-voli e garantire la continuità territoriale, continuerà a consentire ai residenti nell’Isola di ottenere rimborsi parziali sui biglietti aerei per le tratte nazionali, con percentuali di sconto che vanno dal 25% al 50%.

L’agevolazione riguarda i voli effettuati da e verso gli aeroporti siciliani ed è destinata sia ai cittadini residenti sia a categorie considerate prioritarie, come studenti e persone a basso reddito. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del volo attraverso la piattaforma online SiciliaPei.

 

Una misura confermata dopo la fase sperimentale

La proroga arriva dopo i risultati positivi della fase sperimentale attuata tra il 2024 e il 2025. In quel periodo, il bonus ha contribuito a calmierare i costi dei collegamenti aerei, spesso soggetti a forti rincari durante festività, ponti e mesi estivi, agevolando soprattutto chi viaggia per motivi di studio, lavoro o salute.

 

Come funziona il bonus voli

Il contributo non è uno sconto applicato automaticamente al momento dell’acquisto del biglietto (salvo specifici accordi con alcune compagnie), ma un rimborso economico successivo, erogato dalla Regione Siciliana con fondi statali.

Il bonus è valido per: voli nazionali, tratte di andata e ritorno o singole, partenze o arrivi negli aeroporti di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria.

Sono esclusi dal beneficio i voli internazionali e quelli che prevedono scali fuori dal territorio italiano. Il contributo è comunque cumulabile con offerte e promozioni commerciali delle compagnie aeree.

 

Chi può ottenere il rimborso e quanto spetta

Sono previste due fasce di agevolazione:

  • Rimborso del 25%: per tutti i residenti in Sicilia, senza limiti di reddito. Rimborso del 50%: per le categorie prioritarie, che comprendono: studenti (in particolare i fuori sede); residenti con ISEE inferiore a 15.000 euro; persone con invalidità civile pari o superiore al 67%. In ogni caso, il rimborso massimo per singola tratta non può superare i 37,50 euro.

 

Come presentare la domanda

La richiesta deve essere effettuata esclusivamente online tramite la piattaforma SiciliaPei, accessibile con: SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE).

È fondamentale rispettare i tempi: la domanda deve essere caricata entro 30 giorni dall’effettuazione del volo, allegando la documentazione richiesta (biglietto e carte d’imbarco). La proroga fino al 2026 consentirà di estendere il sostegno alla mobilità dei siciliani, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, offrendo una risposta concreta al problema strutturale del caro-voli da e per l’Isola.









Native | 29/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767015402-0-natale-mediterraneo-trapani-chiude-l-anno-tra-piazze-presepi-e-grandi-concerti.jpg

Natale Mediterraneo, Trapani chiude l’anno tra piazze, presepi e...

Native | 28/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette