Volley A2: colpo esterno della Sigel Seap Marsala Volley nel derby di Sicilia

29/12/2025 07:00:00

Grande prestazione della Sigel Seap Marsala Volley in trasferta a Messina nell’ultima sfida del 2025 di questo Campionato serie A2 Tigotà di Volley femminile. Uno 0 a 3 che annichilisce le padroni di casa del Gruppo Formula 3 di Coach Freschi orfane di Kenia Carcaces tornata a giocare nell’A1 ellenica. Tre parziali senza storia 15/25, 15/25 e 20/25 che dimostrano una superiorità in partita mai messa in discussione soprattutto nei primi due set. Soltanto nel terzo set le messinesi riusciranno a mantenere in equilibrio il parziale sino al 17/19, con le ragazze di Coach Lino Giangrossi che pigieranno il piede sull’acceleratore quel tanto che basterà a chiudere 20/25 e quindi 0 a 3 il match.

Tre importantissimi punti classifica per il Marsala Volley che torna a vedere la possibilità di rientrare in zona play off posizionandosi a soli due punti proprio sulle messinesi che occupano quella quinta posizione che garantisce la partecipazione alla Pool Promozione.

“Siamo tornati ad esprimere una bella pallavolo, dichiara nel post partita Coach Lino Giangrossi, meritando questo risultato e dimostrando che possiamo mettere in difficoltà tutti. Oggi abbiamo giocato in modo corale ed abbiamo anche avuto un ottimo controllo degli errori limitandoli al massimo, siamo stati bravi in tutte le fasi di costruzione dell’azione grazie soprattutto ad un’ottima qualità di ricezione. La corsa per la Pool Promozione per noi è ancora raggiungibile grazie alla matematica che ci impone di vincere le due sfide interne contro Club Italia e Concorezzo, cosa per nulla facile ed a cui penseremo già da subito”. Di seguito il tabellino:

Tabellino: Gruppo Formula 3 Messina / Sigel Seap Marsala Volley 0/3 (15/25, 15/25, 20/25)

Gruppo Formula 3 Messina: Rizzieri, Zojzi 13, Landucci 1, Viscioni 7, Campagnolo 4, Galic 1, Ferrara (L), Tisma 2, Colombo 4, Felappi 5, Oggioni, . Allenatore: Claudio Cuello.

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 15, Kosonen 9, Torok 7, Ferraro 1, Tajè 5, Vighetto 17, Cicola (L), Varaldo ne, Pozzoni ne, Grippo ne, Cecchini ne, Giulì ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 4/9, Messina 0/7 – Muri: Marsala 8, Messina 5 – Ricezione Prf: Marsala 34%, Messina 26% - Attacco: Marsala 36%, Messina 26%.



