Trapani Shark. Altri 3 punti di penalizzazione. Stangata per Antonini: 2 anni fuori

Altre tre punti di penalizzazione per Trapani Shark, che si aggiungono ai 5 già comminati ai granata a inizio campionato.

Lo ha deciso oggi il Tribunale Federale, che ha anche inflitto due anni di inibizione al presidente della società Valerio Antonini.

Questo il comunicato della Fip: "Il Tribunale Federale, ritenute non accoglibili le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, considerati sussistenti i presupposti per la configurazione delle violazioni degli articoli 59 e 61 R.G. a carico del Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini e della società Trapani Shark, a titolo di responsabilità oggettiva; applica al tesserato Valerio Antonini, Presidente della società Trapani Shark, la sanzione dell’inibizione nella misura ritenuta congrua di due anni, fino al 30 dicembre 2027 ai sensi ed agli effetti dell’articolo 59 R.G. e alla Società Trapani Shark la penalizzazione di tre punti da scontarsi nel campionato in corso (2025-2026) ai sensi ed agli effetti dell’articolo 61 R.G.".

La situazione già tesa tra le istituzioni del basket italiano e Trapani si era ulteriormente aggravata quando il ds del club siciliano Valeriano D’Orta, al termine della partita persa in casa contro Varese, in relazione alla questione dei mancati pagamenti con conseguenti punti di penalizzazione, aveva minacciato: "Situazione insostenibile, Legabasket e Federazione Italiana Pallacanestro stanno operando una palese ingiustizia e atto persecutorio verso il club. Valutiamo di non presentarci a Bologna la prossima settimana".





Ieri immediata reazione di Fip e Lega: "Il Consiglio federale, riunitosi in data odierna in via straordinaria, in merito alla posizione della società Trapani Shark, nel condividere la fermezza con la quale la Federazione ha sinora gestito la vicenda, finalizzata ad esigere il rispetto di tutte le regole di partecipazione al massimo campionato, escludendo qualsiasi retorica di 'volontà persecutoria', ha altresì convenuto all’unanimità che il comportamento assunto dalla Società stia gravemente ledendo l’immagine dell’intero movimento, e ha conferito al Presidente federale ampio mandato per individuare e porre in essere ogni iniziativa, anche di carattere legale, utile alla sua salvaguardia. Il Consiglio federale ha inoltre invitato la Lega Basket Serie A, ad assumere ogni decisione di carattere endoassociativo atta ad evitare che la credibilità del massimo campionato venga ulteriormente posta in seria e grave crisi".



