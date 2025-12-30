Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
30/12/2025 18:51:00

Trapani Shark. Altri 3 punti di penalizzazione. Stangata per Antonini: 2 anni fuori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767117521-0-trapani-shark-altri-3-punti-di-penalizzazione-stangata-per-antonini-2-anni-fuori.png

Altre tre punti di penalizzazione per Trapani Shark, che si aggiungono ai 5 già comminati ai granata a inizio campionato. 

 

Lo ha deciso oggi il Tribunale Federale, che ha anche inflitto due anni di inibizione al presidente della società Valerio Antonini. 

 

Questo il comunicato della Fip: "Il Tribunale Federale, ritenute non accoglibili le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente, considerati sussistenti i presupposti per la configurazione delle violazioni degli articoli 59 e 61 R.G. a carico del Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini e della società Trapani Shark, a titolo di responsabilità oggettiva; applica al tesserato Valerio Antonini, Presidente della società Trapani Shark, la sanzione dell’inibizione nella misura ritenuta congrua di due anni, fino al 30 dicembre 2027 ai sensi ed agli effetti dell’articolo 59 R.G. e alla Società Trapani Shark la penalizzazione di tre punti da scontarsi nel campionato in corso (2025-2026) ai sensi ed agli effetti dell’articolo 61 R.G.".

 

La situazione già tesa tra le istituzioni del basket italiano e Trapani si era ulteriormente aggravata quando il ds del club siciliano Valeriano D’Orta, al termine della partita persa in casa contro Varese, in relazione alla questione dei mancati pagamenti con conseguenti punti di penalizzazione, aveva minacciato: "Situazione insostenibile, Legabasket e Federazione Italiana Pallacanestro stanno operando una palese ingiustizia e atto persecutorio verso il club. Valutiamo di non presentarci a Bologna la prossima settimana".

  

Ieri immediata reazione di Fip e Lega: "Il Consiglio federale, riunitosi in data odierna in via straordinaria, in merito alla posizione della società Trapani Shark, nel condividere la fermezza con la quale la Federazione ha sinora gestito la vicenda, finalizzata ad esigere il rispetto di tutte le regole di partecipazione al massimo campionato, escludendo qualsiasi retorica di 'volontà persecutoria', ha altresì convenuto all’unanimità che il comportamento assunto dalla Società stia gravemente ledendo l’immagine dell’intero movimento, e ha conferito al Presidente federale ampio mandato per individuare e porre in essere ogni iniziativa, anche di carattere legale, utile alla sua salvaguardia. Il Consiglio federale ha inoltre invitato la Lega Basket Serie A, ad assumere ogni decisione di carattere endoassociativo atta ad evitare che la credibilità del massimo campionato venga ulteriormente posta in seria e grave crisi".



Basket | 2025-12-30 15:37:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/trapani-shark-rischia-nuove-penalizzazioni-250.jpg

Trapani Shark rischia nuove penalizzazioni

Nuovi guai in vista per la Trapani Shark. Già nelle prossime ore il club granata rischia un’ulteriore penalizzazione in classifica, con una situazione disciplinare che si fa sempre più complessa e pesante. Ieri lo scontro a...







Native | 29/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767015402-0-natale-mediterraneo-trapani-chiude-l-anno-tra-piazze-presepi-e-grandi-concerti.jpg

Natale Mediterraneo, Trapani chiude l’anno tra piazze, presepi e...

Native | 28/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette