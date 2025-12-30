Trapani Shark rischia nuove penalizzazioni

30/12/2025 15:37:00

Nuovi guai in vista per la Trapani Shark. Già nelle prossime ore il club granata rischia un’ulteriore penalizzazione in classifica, con una situazione disciplinare che si fa sempre più complessa e pesante. Ieri lo scontro a distanza tra la Fip e il club di Antonini.

In queste ore però Tribunale Federale deve discutere il primo dei due fascicoli aperti dalla Procura Federale. Il procedimento riguarda una possibile dichiarazione mendace sull’avvenuto pagamento delle rate dovute all’Erario. Il Trapani sostiene di aver regolarizzato la propria posizione attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso, ma sarà il Tribunale a valutare se la documentazione presentata sia sufficiente a escludere irregolarità.

Ma non è tutto. Mercoledì della prossima settimana arriverà davanti al Tribunale Federale anche il secondo fascicolo, forse ancora più delicato. In questo caso si indaga su una presunta dichiarazione non veritiera relativa al pagamento di lodi e pendenze che il club aveva attestato come regolarmente saldati al momento dell’iscrizione al campionato 2025-2026. Qualora emergesse che tali obblighi non erano stati effettivamente rispettati, la contestazione potrebbe configurare addirittura l’ipotesi di frode sportiva, con conseguenze molto più gravi.

Sul tavolo c’è anche un’altra scadenza imminente: dopo il 20 gennaio la società presieduta da Valerio Antonini dovrà saldare tutte le multe accumulate finora. In particolare pesano le sanzioni per il mancato raggiungimento del numero minimo di 12 contratti professionistici, che stanno arrivando – come riportato – a colpi di 50 mila euro per ciascuna violazione.

A complicare ulteriormente il quadro, nelle ultime ore è emersa l’apertura di un ulteriore fascicolo da parte della Procura Federale. L’ipotesi riguarda un possibile doppio contratto per un calciatore tesserato, registrato con importi differenti. Una circostanza che, se confermata, potrebbe portare a nuovi provvedimenti a carico della società e anche a una squalifica del giocatore coinvolto.

Un intreccio di procedimenti che rischia di avere un impatto pesante sul presente e sul futuro del Trapani, tra penalizzazioni, sanzioni economiche e scenari disciplinari ancora tutti da definire.



