Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
30/12/2025 10:21:00

Escursionista si fa male a Capo Gallo, interviene il Soccorso Alpino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767083083-0-escursionista-si-fa-male-a-capo-gallo-interviene-il-soccorso-alpino.jpg

Un escursionista di 42 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di lunedì nei pressi della Grotta  Regina, sul versante est di Pizzo Coda di Volpe. L'uomo, mentre stava camminando fuori sentiero  lungo il ripido ed impervio versante, insieme ad altri escursionisti, è scivolato rovinosamente  procurandosi un importante trauma all'arto inferiore. 


I compagni di escursione hanno contattato il Numero Unico di Emergenza 112 che ha trasferito per  competenza la richiesta di soccorso sanitario alla Centrale Operativa 118 Palermo Trapani, la quale  ha immediatamente attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), quale  proprio referente esclusivo per gli interventi di soccorso in montagna in ambiente impervio ed in  grotta.  


L'infortunato è stato immediatamente raggiunto dai Tecnici e dal personale sanitario del Soccorso  Alpino, il quale ha provveduto a valutarne le condizioni sanitarie, ad immobilizzarlo ed a posizionarlo  in una speciale barella da soccorso. La barella è stata successivamente calata mediante specifiche  tecniche alpinistiche e mediante trasporto a spalla lungo il ripido ed impervio versante, fino a dove  nel frattempo era giunta l'ambulanza. L'intervento si è concluso all'imbrunire con il trasferimento del  paziente presso l'Ospedale Villa Sofia
 









Native | 29/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1767015402-0-natale-mediterraneo-trapani-chiude-l-anno-tra-piazze-presepi-e-grandi-concerti.jpg

Natale Mediterraneo, Trapani chiude l’anno tra piazze, presepi e...

Native | 28/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette