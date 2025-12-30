Escursionista si fa male a Capo Gallo, interviene il Soccorso Alpino

30/12/2025 10:21:00

Un escursionista di 42 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di lunedì nei pressi della Grotta Regina, sul versante est di Pizzo Coda di Volpe. L'uomo, mentre stava camminando fuori sentiero lungo il ripido ed impervio versante, insieme ad altri escursionisti, è scivolato rovinosamente procurandosi un importante trauma all'arto inferiore.



I compagni di escursione hanno contattato il Numero Unico di Emergenza 112 che ha trasferito per competenza la richiesta di soccorso sanitario alla Centrale Operativa 118 Palermo Trapani, la quale ha immediatamente attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), quale proprio referente esclusivo per gli interventi di soccorso in montagna in ambiente impervio ed in grotta.



L'infortunato è stato immediatamente raggiunto dai Tecnici e dal personale sanitario del Soccorso Alpino, il quale ha provveduto a valutarne le condizioni sanitarie, ad immobilizzarlo ed a posizionarlo in una speciale barella da soccorso. La barella è stata successivamente calata mediante specifiche tecniche alpinistiche e mediante trasporto a spalla lungo il ripido ed impervio versante, fino a dove nel frattempo era giunta l'ambulanza. L'intervento si è concluso all'imbrunire con il trasferimento del paziente presso l'Ospedale Villa Sofia





