Mazara, 200mila euro dalla Regione per la nuova rete fognaria Trasmazaro-Tonnarella

Un finanziamento regionale da 200mila euro per completare gli allacci alla nuova rete fognaria nel quartiere Trasmazaro–Tonnarella. A darne notizia è il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che esprime soddisfazione per un intervento definito strategico sul fronte della tutela ambientale.

Il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato all’Energia ha infatti accolto la richiesta presentata dal Comune nell’ambito dell’Ati idrico, ufficializzando il finanziamento con il decreto n. 2238/2025. Le risorse serviranno per l’esecuzione degli interventi di interconnessione tra la vecchia fognatura e la nuova rete realizzata a Tonnarella–Trasmazaro.

«La nostra amministrazione prosegue gli interventi a favore dell’ambiente – dichiara il sindaco Quinci –. Grazie a questo finanziamento potremo realizzare tutte le interconnessioni necessarie alla nuova rete fognaria, consegnata al Comune lo scorso aprile dal Commissario unico della Depurazione, dopo anni di lavori avviati nel 2020 e un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro».

Una volta completati gli interventi, i cittadini del popoloso quartiere Trasmazaro–Tonnarella potranno finalmente usufruire della nuova infrastruttura fognaria, moderna ed efficiente, superando le criticità del passato.

Il progetto riguarda in particolare gli “interventi straordinari per l’esecuzione delle interconnessioni e l’intercettazione della vecchia fognatura con la nuova rete”, consegnata al Comune dal Sub Commissario alla Depurazione Salvatore Cordaro.

«Si tratta di un grande risultato – conclude Quinci – che rappresenta un ulteriore passo avanti nella modernizzazione della città e nella tutela dell’ambiente. A questo seguiranno altri interventi nella stessa direzione».

Sicurezza e Centro per l’Impiego al centro del dibattito in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Mazara del Vallo si è riunito stamani per l’ultima seduta dell’anno 2025. Diversi i temi affrontati nel corso dei lavori, a partire dalla sicurezza in città e dalla concessione di un immobile comunale al Centro per l’Impiego, fino all’approvazione di importanti variazioni di bilancio.

Sicurezza e incendio al Twins Lounge Bar

In apertura di seduta, il sindaco Salvatore Quinci è intervenuto sulla vicenda dell’incendio, di probabile natura dolosa, che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto i dehors del locale “Twins Lounge Bar” di corso Umberto I. Il primo cittadino ha riferito al Consiglio di avere già avviato un’interlocuzione con il Prefetto e il Questore, dai quali ha ricevuto rassicurazioni sull’intensificazione dei controlli di sicurezza in città. Quinci ha inoltre annunciato che, nella sua duplice veste di sindaco di Mazara del Vallo e presidente del Libero Consorzio comunale, parteciperà nei prossimi giorni a un incontro sul tema sicurezza con i vertici della Prefettura e delle Forze dell’Ordine.

Centro per l’Impiego: locali temporanei e sede definitiva

Altro punto centrale della seduta ha riguardato il Centro per l’Impiego di Mazara del Vallo. Il sindaco ha comunicato la disponibilità del Comune a concedere temporaneamente parte dei locali comunali del complesso Corridoni, in attesa che diventino fruibili quelli di via Caduti delle Foibe, nei pressi della SS 115. Questi ultimi saranno concessi in comodato d’uso all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro e diventeranno la sede definitiva del Centro per l’Impiego.

La decisione si è resa necessaria dopo l’incendio che ha colpito i locali di via Castelvetrano, sede attuale del Cpi, il cui canone di locazione è a carico del Comune, costringendo alla sospensione delle attività.

Con 14 voti favorevoli e due astenuti, il Consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio di circa 400 mila euro, concessa dall’Assessorato regionale come integrazione al finanziamento già stanziato per i lavori di adeguamento dell’immobile di via Caduti delle Foibe. Il finanziamento complessivo sale così a 1 milione e 210 mila euro. Nei giorni scorsi la Giunta municipale aveva già approvato lo schema di accordo con l’Assessorato regionale competente.

Dimissioni politiche e altri provvedimenti

Sul fronte politico, il consigliere comunale Giuseppe Bonanno ha comunicato le proprie dimissioni da coordinatore comunale e dal partito Noi Moderati, annunciando la sua permanenza nel gruppo misto come indipendente.

Il Consiglio ha infine approvato altri punti all’ordine del giorno, tra cui la revisione periodica delle partecipazioni comunali, l’aggiornamento del catasto incendi e il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.



