Il 3 gennaio iniziano i saldi in Sicilia
I dati sui consumi natalizi in Sicilia danno un aumento dell’1,9% rispetto al 2024 - tutto ciò, nonostante il contesto economico complesso. Tuttavia, la spesa media per i regali si è attestata su cifre più contenute, tra i 190 e i 200 euro, segno di una gestione più oculata del budget familiare, complice l’effetto dei rincari. Lo dice Gianluca Manenti, presidente regionale di Confcommercio Sicilia, che annuncia l’inizio dei saldi nell’isola per il 3 gennaio e la chiusura il 15 marzo.
Tra i protagonisti degli acquisti natalizi, a livello regionale, si segnalano i prodotti enogastronomici (18,5%), gli articoli per la cura della persona (14,1%), seguiti da abbigliamento e calzature (12,2%), elettronica, abbonamenti streaming e gioielli. Manenti sottolinea come il ritorno al commercio fisico abbia rappresentato uno dei trend più significativi: «Il 64% dei consumatori ha scelto di fare acquisti nei negozi di prossimità, segno che l’esperienza diretta resta fondamentale. Anche l’uso dell’Intelligenza artificiale per orientare le scelte d’acquisto sta crescendo, ma il contatto umano e la fiducia nel commercio locale rimangono pilastri importanti».
Guardando ai saldi invernali, Manenti aggiunge: «Ci aspettiamo, adesso, a partire da sabato, una buona affluenza. Oggi il consumatore è più attento e mira a investire su prodotti di qualità. Invitiamo, però, tutti a fare attenzione alle promozioni ingannevoli e a verificare la trasparenza dei prezzi esposti, ricordando che per legge deve essere indicato il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni». Confcommercio Sicilia chiarisce, poi, che, nell’isola, è possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
Si è svolto a Marsala il primo Tedx
Potrebbe essere definito un visionario anche l'organizzatore della prima edizione del Tedx Marsala- "La terra dei visionari", in scena domenica 28 dicembre 2025, al Teatro Comunale Eliodoro Sollima, dove ha registrato il sold...
Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...
Nasce a Mazara del Vallo il nuovo Polo Integrato di Assistenza per la Provincia di Trapani: una partnership tra SG Healtcare - Privata Assistenza e “RUGGERO II” Casa di Riposo Hotel Geriatrico Mazara del Vallo si...
Il 3 gennaio iniziano i saldi in Sicilia
I dati sui consumi natalizi in Sicilia danno un aumento dell’1,9% rispetto al 2024 - tutto ciò, nonostante il contesto economico complesso. Tuttavia, la spesa media per i regali si è attestata su cifre più contenute, tra i...
Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette
Trovare i capi più adatti alla propria silhouette è un aspetto fondamentale per far sì che la propria bellezza naturale risalti completamente, grazie anche e soprattutto ad abiti che esprimano al meglio il...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste