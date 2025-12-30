Sezioni
Lettere & Opinioni
30/12/2025 14:00:00

Marsala 2026, Gianfranco Valenti: "Il PLD Sicilia sostiene convintamente Andreana Patti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/marsala-2026-gianfranco-valenti-il-pld-sicilia-sostiene-convintamente-andreana-patti-450.jpg

Egregio Direttore di Tp24, 

ho letto con interesse l’analisi di Vittorio Alfieri sulle dinamiche politiche marsalesi. Sebbene Alfieri colga correttamente l’anima liberale del PLD, mi preme correggere la prospettiva con cui si guarda alle prossime amministrative.

È vero: a livello nazionale il nostro fondatore, Luigi Marattin, ha tracciato una linea netta contro il "campo largo" e le derive assistenzialiste. Tuttavia, la politica locale risponde a logiche
diverse. Come ho spesso ribadito, "sistemare una buca non è né di destra né di sinistra", così come non è ideologica la necessità di attrarre investimenti o gestire in modo efficiente i fondi europei.

La nostra presenza a Capo Lilibeo non è un "cambio d’idea", ma una scelta di responsabilità. Per questo il PLD Sicilia conferma la sua piena e convinta adesione al progetto civico di Andreana Patti. In Lei vediamo una donna di straordinaria competenza e profondamente liberale, capace di federare forze diverse attorno a un programma concreto per
Marsala, evitando che la città resti ostaggio di veti incrociati o derive populiste.

Al dott. Alfieri dico: lo "shock anafilattico" non ci spaventa finché la cura per Marsala è affidata a mani competenti come quelle di Andreana Patti. Il welfare che intendiamo noi non è l'assistenzialismo improduttivo, ma il potenziamento dei servizi che permettono a chi lavora e fa impresa di farlo con dignità.

Confido che la Sua testata, da sempre attenta al pluralismo e al dibattito democratico, voglia pubblicare questa nostra nota per offrire ai lettori un quadro completo della nostra posizione.

Gianfranco Valenti

 Vice Segretario Regionale – Partito Liberaldemocratico









