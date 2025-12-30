Meteo Sicilia. Fine anno all'insegna di pioggia e freddo

30/12/2025 09:03:00

La fine dell’anno in Sicilia sarà accompagnata da condizioni meteo ancora instabili. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di oggi, martedì 30 dicembre, con allerta gialla sul Palermitano e su tutta la fascia settentrionale dell’Isola.

Secondo il bollettino, sono previste piogge da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, che interesseranno in particolare i settori occidentali, settentrionali e meridionali. I quantitativi saranno in genere deboli, ma potranno risultare puntualmente moderati lungo le aree tirreniche e nord-orientali.

Non si tratta di fenomeni eccezionali, ma la combinazione tra piogge intermittenti e terreni già saturi richiede comunque attenzione, soprattutto nei contesti urbani e nelle zone più esposte a piccoli allagamenti.

Lo sguardo va anche a San Silvestro: per la giornata del 31 dicembre, oltre a residue precipitazioni, è atteso un calo delle temperature, con un clima più freddo rispetto ai giorni precedenti. Un Capodanno, dunque, che in Sicilia si avvicina più all’inverno “vero” che alla lunga parentesi mite delle scorse settimane.

Il consiglio resta quello di seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e di prestare prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree interessate dall’allerta.



