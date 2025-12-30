Meteo Sicilia. Fine anno all'insegna di pioggia e freddo
La fine dell’anno in Sicilia sarà accompagnata da condizioni meteo ancora instabili. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di oggi, martedì 30 dicembre, con allerta gialla sul Palermitano e su tutta la fascia settentrionale dell’Isola.
Secondo il bollettino, sono previste piogge da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, che interesseranno in particolare i settori occidentali, settentrionali e meridionali. I quantitativi saranno in genere deboli, ma potranno risultare puntualmente moderati lungo le aree tirreniche e nord-orientali.
Non si tratta di fenomeni eccezionali, ma la combinazione tra piogge intermittenti e terreni già saturi richiede comunque attenzione, soprattutto nei contesti urbani e nelle zone più esposte a piccoli allagamenti.
Lo sguardo va anche a San Silvestro: per la giornata del 31 dicembre, oltre a residue precipitazioni, è atteso un calo delle temperature, con un clima più freddo rispetto ai giorni precedenti. Un Capodanno, dunque, che in Sicilia si avvicina più all’inverno “vero” che alla lunga parentesi mite delle scorse settimane.
Il consiglio resta quello di seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e di prestare prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree interessate dall’allerta.
Tempo variabile e piogge sparse: il meteo di fine anno in Sicilia
Negli ultimi giorni del 2025 la Sicilia si prepara a vivere una fase di tempo variabile, con un’alternanza di schiarite e annuvolamenti e qualche episodio di pioggia, soprattutto in alcune aree dell’Isola. Una temporanea rimonta...
Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...
Nasce a Mazara del Vallo il nuovo Polo Integrato di Assistenza per la Provincia di Trapani: una partnership tra SG Healtcare - Privata Assistenza e “RUGGERO II” Casa di Riposo Hotel Geriatrico Mazara del Vallo si...
Meteo Sicilia. Fine anno all'insegna di pioggia e freddo
La fine dell’anno in Sicilia sarà accompagnata da condizioni meteo ancora instabili. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di oggi, martedì 30...
Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette
Trovare i capi più adatti alla propria silhouette è un aspetto fondamentale per far sì che la propria bellezza naturale risalti completamente, grazie anche e soprattutto ad abiti che esprimano al meglio il...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste