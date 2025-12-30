Sezioni
Cultura

30/12/2025 16:10:00

Favignana e le Egadi salutano il 2025 con concerti e musica in piazza

Proseguono gli appuntamenti di Natale alle Egadi 2025.

Si terrà nel pomeriggio di oggi, 30 dicembre, dalle ore 17.30, all’ex stabilimento Florio di Favignana, il Concerto di Capodanno- Omaggio ad Ennio Morricone, a cura dell’Associazione musico- culturale Nuova “Vincenzo Bellini”. Mentre la notte del 31 dicembre, dalle ore 23.30, in Piazza Madrice si terrà lo spettacolo “Benvenuto 2026”, per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo. Ad accompagnare il pubblico verso la mezzanotte sarà la voce intensa ed emozionante di Martina Cascio, cantante e cantautrice siciliana dal forte impatto scenico. Con una formazione in ambito pop e soul, Martina vanta una carriera artistica che unisce tecnica, passione e una grande capacità di coinvolgere il pubblico. Nel suo curriculum spicca la vittoria della prima puntata del programma Rai “Tale e Quale” condotto da Carlo Conti, grazie a una memorabile interpretazione di Adele. 

Nel corso degli anni ha inoltre aperto concerti per artisti come Malika Ayane e partecipato a numerosi live e produzioni musicali, portando sul palco un repertorio elegante e ricco di emozioni. Ad allietare la serata anche il sound del sassofono di Marco Pizzo, musicista jazz/pop, che contribuirà a creare un’atmosfera calda e coinvolgente, ideale per accompagnare la piazza verso il momento più atteso della notte. Dopo le esibizioni live, la serata continuerà con il DJ set, tra musica, canti e balli, per brindare all’arrivo del 2026, in un clima di festa e condivisione. In attesa del nuovo anno sono previsti momenti musicali anche a Marettimo e Levanzo.









