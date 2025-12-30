Favignana e le Egadi salutano il 2025 con concerti e musica in piazza

30/12/2025 16:10:00

Proseguono gli appuntamenti di Natale alle Egadi 2025.

Si terrà nel pomeriggio di oggi, 30 dicembre, dalle ore 17.30, all’ex stabilimento Florio di Favignana, il Concerto di Capodanno- Omaggio ad Ennio Morricone, a cura dell’Associazione musico- culturale Nuova “Vincenzo Bellini”. Mentre la notte del 31 dicembre, dalle ore 23.30, in Piazza Madrice si terrà lo spettacolo “Benvenuto 2026”, per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo. Ad accompagnare il pubblico verso la mezzanotte sarà la voce intensa ed emozionante di Martina Cascio, cantante e cantautrice siciliana dal forte impatto scenico. Con una formazione in ambito pop e soul, Martina vanta una carriera artistica che unisce tecnica, passione e una grande capacità di coinvolgere il pubblico. Nel suo curriculum spicca la vittoria della prima puntata del programma Rai “Tale e Quale” condotto da Carlo Conti, grazie a una memorabile interpretazione di Adele.

Nel corso degli anni ha inoltre aperto concerti per artisti come Malika Ayane e partecipato a numerosi live e produzioni musicali, portando sul palco un repertorio elegante e ricco di emozioni. Ad allietare la serata anche il sound del sassofono di Marco Pizzo, musicista jazz/pop, che contribuirà a creare un’atmosfera calda e coinvolgente, ideale per accompagnare la piazza verso il momento più atteso della notte. Dopo le esibizioni live, la serata continuerà con il DJ set, tra musica, canti e balli, per brindare all’arrivo del 2026, in un clima di festa e condivisione. In attesa del nuovo anno sono previsti momenti musicali anche a Marettimo e Levanzo.



