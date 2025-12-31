Sezioni
Cittadinanza
31/12/2025 19:30:00

Trapani, mercato ittico coperto chiuso: stop fino alla nuova gestione privata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-12-2025/1767198092-0-trapani-mercato-ittico-coperto-chiuso-stop-fino-alla-nuova-gestione-privata.jpg

Fine anno con una notizia che segna uno spartiacque per il mercato ittico coperto di Trapani. Il Comune informa la cittadinanza e gli operatori del settore che, a seguito dell’esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica per la concessione in locazione a terzi dell’immobile comunale di via Cristoforo Colombo, angolo via Giovanni da Procida, la struttura resterà chiusa fino a nuova apertura.
La decisione arriva a seguito dell’assegnazione definitiva all’unica ditta che ha partecipato alla gara e per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione previsti all’interno del mercato. Una fase di transizione che segna di fatto la fine della gestione pubblica e l’avvio di un nuovo corso affidato a un soggetto privato.
La riapertura del mercato ittico coperto non avverrà quindi a breve termine e sarà direttamente legata ai tempi dell’assegnazione formale e all’esecuzione degli interventi programmati sulla struttura. Solo al termine di questo percorso il mercato tornerà operativo, sotto la responsabilità del nuovo concessionario.
Per il Comune si tratta di un passaggio necessario per rilanciare uno spazio strategico della città, da anni in difficoltà e segnato da costi di gestione elevati e da una progressiva riduzione degli operatori. Per pescatori e commercianti è invece l’ennesima pausa forzata, con l’incognita dei tempi e delle modalità con cui il mercato tornerà a vivere.
La nuova apertura, quando ci sarà, segnerà l’inizio di una gestione privata chiamata non solo a riqualificare l’immobile, ma anche a ridare un ruolo economico e identitario a uno dei luoghi simbolo della marineria trapanese.



