Marsala: altro che tombino, in Via Sibilla è franata una parte della strada

31/12/2025 12:10:00

Altro che semplice tombino sprofondato. In via Sibilla, a Marsala, la situazione si è rivelata molto più grave: una vera e propria frana della sede stradale.

Quando gli operai sono intervenuti sul posto, si sono accorti che è ceduta una porzione significativa della strada. Come si vede anche dalle foto, si è aperta una voragine ampia, all’interno della quale il terreno sotto il manto stradale risulta completamente vuoto. Un quadro che fa pensare a un collassamento interno, probabilmente avvenuto nel tempo e poi improvvisamente emerso in superficie.

Sul posto sono arrivati i mezzi per le prime operazioni, la strada, ovviamente, è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. La sensazione, al momento, è che non si tratti di un intervento semplice o risolvibile in tempi brevi, né con una rapida messa in sicurezza.

Resta alta la preoccupazione tra i residenti. Ora l’urgenza è capire l’estensione reale del cedimento e cosa bisogna fare.



