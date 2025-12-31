Capodanno in provincia di Trapani: concerti, dj set e feste in piazza

31/12/2025 06:00:00

Dalla musica sinfonica ai party in piazza, la provincia di Trapani saluta il 2025 e accoglie il 2026 con un calendario di iniziative che attraversa città e borghi, tra concerti, dj set e spettacoli all’aperto.

Trapani. Il Capodanno si apre all’insegna della grande musica: 30 dicembre, ore 19, al Complesso San Domenico, la 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese si chiude con il Concerto di Capodanno dedicato a Johann Strauss figlio nel bicentenario della nascita. Sul podio Mirco Reina dirige l’Orchestra del Luglio Musicale in un programma interamente consacrato ai valzer viennesi, da Sul bel Danubio blu a Voci di Primavera, fino al Valzer dell’Imperatore e alla Marcia di Radetzky. Biglietti al botteghino di Villa Margherita e su lugliomusicale.it.

Sempre a Trapani, la notte di San Silvestro cambia registro: 31 dicembre, dalle 22.30, Piazza Municipio ospita Dreamland, format party itinerante che debutta per la prima volta in Sicilia. In programma un revival anni 2000 tra scenografie immersive e sonorità dance, con DJ Alex Nocera e DJ Vince in consolle e la voce di Ninny Bornice.

Marsala. Il 31 dicembre la città punta su Capodanno Eclettico 2026 in Piazza della Repubblica (Loggia): dalle 22 la resident band AD1, poi dopo mezzanotte il dj set del duo Ballo Da Capogiro. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Radio Itaca, con la conduzione di Peppe Caruso. Le feste proseguono il 2 gennaio, ore 21, con il live de Le Vibrazioni in Piazza Della Vittoria (ingresso libero).

Il 3 gennaio, al Teatro Impero, spazio alla musica colta con il Concerto di Capodanno dell’Accademia L. van Beethoven: orchestra sinfonica di 55 elementi diretta da Gioacchino Zimmardi, con il tenore Piero Lupino Mercuri, il soprano Nati Katai e un corpo di ballo di danza storica in abiti d’epoca. In programma musiche di Strauss, Rossini, Verdi, Nino Rota ed Ennio Morricone. Biglietti da 10 euro.

Erice. Il 31 dicembre, dalle 22.30, Piazza della Loggia ospita il Capodanno con Kawabonga Party. Il collettivo formato da Don Leo, Luca Tarantino e Tetrixxx propone un dj set che mescola trap, hip-hop, tropical bass e tech house, con scenografie, coriandoli e fuochi d’artificio. Apertura affidata a Pietro Gervasi DJ, conduzione di Vittoria Abbenante. L’evento rientra nel cartellone EricèNatale promosso dal Comune di Erice.

Alcamo. In Piazza Ciullo la festa scatta dalle 23 del 31 dicembre, con il dj set di Manlio Lo Coco e lo show Noche de Travesura. L’evento è promosso dal Comune insieme a Latitud Party e Raneri Service.

Castellammare del Golfo. Capodanno nel centro storico: ai Quattro Canti, dalle 22.30 del 31 dicembre, musica dal vivo con Future Zero e Nymera, poi dj set di Dario Aby. Presenta Tanya Conticelli. Ingresso libero.

Mazara del Vallo. Il 2026 si apre a teatro: venerdì 3 gennaio, ore 21, al Teatro Rivoli arriva il “Bublé Bublé Christmas Show”, tributo a Michael Bublé guidato dalla voce di Riccardo Retrosi, tra swing e atmosfere natalizie. Biglietti da 15 euro.

San Vito Lo Capo. Il 31 dicembre il nuovo anno si accoglie in Piazza Santuario: dalle 23 musica, brindisi e dj set, con panettone e spumante per salutare l’anno che si chiude e iniziare quello nuovo in piazza.

Favignana e Isole Egadi. Anche l’arcipelago partecipa alle celebrazioni di fine anno. A Favignana, il 31 dicembre, dalle 23.30, Piazza Madrice ospita lo spettacolo “Benvenuto 2026”. Ad accompagnare il pubblico verso la mezzanotte la voce di Martina Cascio, affiancata dal sax di Marco Pizzo, seguiti da un dj set tra musica e balli per brindare all’arrivo del nuovo anno. Momenti musicali sono previsti anche a Levanzo e Marettimo, dove il Capodanno si vive in un clima più raccolto ma altrettanto partecipato.

Valderice. Capodanno in versione anni Novanta: 31 dicembre, dalle 23, in Piazza Cristo Re festa in piazza tra musica e divertimento per accompagnare l’arrivo del 2026.

Un Capodanno diffuso, con proposte diverse tra piazze e teatri, per chi cerca la grande musica e per chi preferisce ballare fino a tarda notte.



