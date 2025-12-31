Sezioni
Cronaca

» Incidenti
31/12/2025 13:07:00

Grave incidente sulla Statale 113: sei feriti, uno in prognosi riservata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-12-2025/1767183017-0-grave-incidente-sulla-statale-113-sei-feriti-uno-in-prognosi-riservata.png

Sei persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto lungo la Statale 113, nel tratto che collega Palermo a Villabate e Ficarazzi. A scontrarsi sono state due automobili e una microcar, per cause ancora in fase di accertamento.

 

L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, diverse ambulanze del 118 e la polizia municipale di Palermo. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

 

Tra i feriti ci sono un uomo di 35 anni, alla guida di una Seat Marbella, e un’altra persona che viaggiava con lui; un diciassettenne che conduceva una minicar; e tre occupanti di una Fiat 500 L. Si tratta del conducente, un uomo di 47 anni, che ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Palermo, dove si trova ricoverato con prognosi riservata, del fratello di 41 anni e della sorella di 43.

 

Tutti i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali palermitani. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause dello scontro.



