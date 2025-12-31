Droga, due arresti ad Erice

31/12/2025 11:17:00

Due uomini di 23 e 39 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati dai Carabinieri a Erice per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Erice con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo, al termine di un’attività mirata contro lo spaccio.

I controlli si sono concentrati su un appartamento situato nei pressi della funivia, dove i Carabinieri avevano notato un continuo via vai di persone che sostavano all’interno per pochi minuti. Dopo aver cinturato l’intero perimetro della palazzina popolare, i militari sono entrati nell’abitazione.

Durante l’accesso, uno dei due indagati, il 23enne, ha tentato di disfarsi della droga lanciando un sacchetto dalla finestra del bagno sul retro dell’edificio. L’involucro è stato recuperato poco dopo: il tentativo di occultamento da parte del complice, un 39enne, è stato ricostruito anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.

All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno sequestrato 36 grammi di hashish, un bilancino di precisione e oltre 400 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Dopo l’udienza di convalida, per il 23enne è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, mentre il 39enne è stato rimesso in libertà. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto allo spaccio messo in campo dall’Arma sul territorio.



