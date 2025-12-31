Piano Urbanistico Generale di Trapani, il contributo del PD entra nel percorso ufficiale

31/12/2025 22:00:00

Il percorso verso il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) di Trapani entra in una fase cruciale. Il Documento Preliminare, che definirà le linee guida dello sviluppo urbano della città per i prossimi decenni, si arricchisce ufficialmente anche del contributo del Partito Democratico di Trapani, le cui proposte e osservazioni sono state formalmente acquisite e inserite nel documento.

Il PUG non rappresenta soltanto un atto tecnico, ma uno strumento strategico che delinea una visione complessiva della città futura, mettendo al centro la tutela del territorio, la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile. Un percorso partecipato che ha coinvolto istituzioni, ordini professionali, associazioni e cittadini, chiamati a contribuire alle scelte che incideranno profondamente sull’assetto urbano di Trapani.

In questo contesto, il Partito Democratico ha presentato un documento articolato, frutto di un lavoro politico e programmatico che punta a una pianificazione urbana fondata su principi chiari e condivisi. Un contributo che il PD definisce “serio e responsabile”, volto a evitare improvvisazioni e a garantire una visione di lungo periodo.

Tra i punti qualificanti ribaditi dal Partito Democratico figurano lo stop al consumo di nuovo suolo e la priorità alla riqualificazione della città esistente, la promozione della rigenerazione urbana e della tutela del paesaggio, l’equità nelle trasformazioni urbane e la valorizzazione della partecipazione come metodo di governo del territorio.

Secondo il PD, il nuovo Piano Urbanistico Generale dovrà essere in grado di rispondere ai bisogni reali della comunità, affrontando criticità storiche e creando opportunità di sviluppo sostenibile, inclusivo e duraturo.

Il Partito Democratico di Trapani ha annunciato che continuerà a partecipare attivamente al percorso di elaborazione del PUG, con spirito costruttivo, ribadendo che il governo del territorio è una scelta profondamente politica, perché incide sul modo di vivere la città, sulla tutela dell’ambiente e sulle prospettive delle future generazioni.

Per Trapani si apre così l’opportunità di dotarsi di uno strumento urbanistico moderno, capace di affrontare le sfide contemporanee e di guidare lo sviluppo della città nei prossimi anni.



