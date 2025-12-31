Sezioni
Trapani, fine anno con aumento: la Giunta ritocca le indennità di sindaco e assessori

La fine dell’anno arriva e, mentre la città fa i conti con emergenze irrisolte e servizi sotto pressione, a Palazzo d’Alì si sarebbe deciso di chiudere il 2025 con un ritocco verso l’alto dei compensi. È quanto emerge da una delibera di Giunta approvata il 31 dicembre, a poche ore dal brindisi di Capodanno.
Secondo l’atto, dal 1° gennaio 2026 scatterebbe la rideterminazione delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e al presidente del Consiglio comunale. Un adeguamento che viene definito “rettifica” di una precedente delibera di ottobre, ma che nei numeri si tradurrebbe in aumenti tutt’altro che simbolici.
Il sindaco arriverebbe a percepire 9.660 euro mensili, il vice sindaco il 75% di quella cifra, pari a 7.245 euro, mentre assessori e presidente del Consiglio comunale salirebbero a 5.796 euro al mese, il 60% dell’indennità del primo cittadino.
Formalmente, la Giunta “dà atto” che le somme troverebbero copertura nel bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027. E mette le mani avanti, specificando che gli importi “saranno suscettibili di rimodulazione” nel caso di modifiche ai contributi regionali o di riduzioni degli stanziamenti futuri. Tradotto: oggi si aumenta, domani si vedrà.
La seduta si è svolta con il sindaco collegato da remoto in videoconferenza e con tutti i componenti presenti. A verbale si legge che l’adunanza è stata dichiarata regolarmente aperta perché “gli intervenuti sono in numero legale”.
Nel testo non mancano i richiami normativi e la cornice tecnica, ma il dato politico resta: l’ultimo atto dell’anno della Giunta sarebbe stato quello di intervenire sui propri compensi. Una scelta che, fuori dai palazzi, potrebbe essere letta come quantomeno stonata rispetto al clima che si respira in città.



