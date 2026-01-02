Mafia. Funerali vietati per Rosario Scalia a Partanna
E’ deceduto nel carcere di Sulmona, il 24 dicembre scorso, Rosario Scalia, classe 1975, originario di Partanna, ritenuto vicino alla consorteria mafiosa cosa nostra operante in provincia di Trapani e condannato, nell’anno 2019, alla pena di vent’anni di reclusione per omicidio commesso al fine di agevolare l’attività dell’associazione criminale.
Il Questore di Trapani ha disposto specifico divieto di svolgimento delle esequie in forma pubblica in virtù del quale è vietata ogni commemorazione od altra funzione religiosa che si svolga al di fuori del cimitero di Partanna ove la salma dell’uomo, nelle prossime ore, verrà trasferita e tumulata.
Il provvedimento ha la finalità di scongiurare che i funerali possano costituire il pretesto per manifestazioni di consenso più o meno esplicito verso l’organizzazione mafiosa.
I fatti del 2025: le operazione antimafia e antidroga nel trapanese e in Sicilia
Tra i fatti di cronaca racconati da TP24 nel 2025 ci sono le diverse operazioni delle forze di polizia contro il traffico di droga e le organizzazioni mafiose nel territorio trapanese e siciliano. Dalle piazze di spaccio di Trapani e Marsala fino ai...
Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
Mafia. Funerali vietati per Rosario Scalia a Partanna
E’ deceduto nel carcere di Sulmona, il 24 dicembre scorso, Rosario Scalia, classe 1975, originario di Partanna, ritenuto vicino alla consorteria mafiosa cosa nostra operante in provincia di Trapani e condannato, nell’anno 2019, alla pena...
Auguri per il nuovo anno da Studio Vira
Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste