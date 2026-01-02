Sezioni
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Sport

» Basket
02/01/2026 13:04:00

Caos Trapani Shark. Vanno via altri giocatori. Chiesto il rinvio del match col Bologna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/caos-trapani-shark-vanno-via-altri-giocatori-chiesto-il-rinvio-del-match-col-bologna-450.jpg

Nuovo anno, ancora più caos. La Trapani Shark apre il 2026 con l’ennesimo colpo di scena: il club ha chiesto ufficialmente il rinvio della partita contro la Virtus Bologna, in programma domenica, per «problemi di equità sportiva». Secondo quanto riportato da Pianetabasket, infatti, sarebbero solo sei i giocatori attualmente disponibili.

 

Una situazione che conferma il clima di disfacimento progressivo attorno al club siciliano, già travolto da penalizzazioni, blocchi ai tesseramenti, vertenze fiscali e l'inibizione per due anni del presidente Valerio Antonini. E mentre la società attende la risposta degli organi competenti sulla richiesta di rinvio, continua l’emorragia dal roster granata: Jordan Ford ha firmato ufficialmente con i turchi del Bahcesehir, squadra in corsa per l’EuroCup. Il playmaker americano era uno dei punti fermi della Shark, con 13.3 punti, 4.4 assist e 2.6 rimbalzi di media in Serie A.

 

Anche John Petrucelli è vicino all’addio, destinazione Galatasaray, e cresce l’interesse su altri elementi come Rossato. La squadra, bloccata sul mercato per i debiti con l’Erario e le vertenze in corso, rischia il collasso. E l’ipotesi di non presentarsi a Bologna diventa sempre più concreta. Il sogno Shark di giorno in giorno si sta disintegrando, con la città e i tifosi a dir poco arrabbiati. 



