Caos Trapani Shark. Vanno via altri giocatori. Chiesto il rinvio del match col Bologna

02/01/2026 13:04:00

Nuovo anno, ancora più caos. La Trapani Shark apre il 2026 con l’ennesimo colpo di scena: il club ha chiesto ufficialmente il rinvio della partita contro la Virtus Bologna, in programma domenica, per «problemi di equità sportiva». Secondo quanto riportato da Pianetabasket, infatti, sarebbero solo sei i giocatori attualmente disponibili.

Una situazione che conferma il clima di disfacimento progressivo attorno al club siciliano, già travolto da penalizzazioni, blocchi ai tesseramenti, vertenze fiscali e l'inibizione per due anni del presidente Valerio Antonini. E mentre la società attende la risposta degli organi competenti sulla richiesta di rinvio, continua l’emorragia dal roster granata: Jordan Ford ha firmato ufficialmente con i turchi del Bahcesehir, squadra in corsa per l’EuroCup. Il playmaker americano era uno dei punti fermi della Shark, con 13.3 punti, 4.4 assist e 2.6 rimbalzi di media in Serie A.

Anche John Petrucelli è vicino all’addio, destinazione Galatasaray, e cresce l’interesse su altri elementi come Rossato. La squadra, bloccata sul mercato per i debiti con l’Erario e le vertenze in corso, rischia il collasso. E l’ipotesi di non presentarsi a Bologna diventa sempre più concreta. Il sogno Shark di giorno in giorno si sta disintegrando, con la città e i tifosi a dir poco arrabbiati.



