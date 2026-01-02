Trapani: via Ciotti e Carriero, arriva un attaccante da 15 gare e un gol in D 

02/01/2026 18:51:00

Si apre il mercato di gennaio e il Trapani comincia con le prime operazioni di mercato. I granata hanno ufficializzato il passaggio di Pietro Ciotti al Cosenza, portando a compimento così una delle operazioni di mercato avviate nelle settimane precedenti.

Va via, quindi, un esterno che con il Trapani ha disputato 54 partite in una stagione e mezza e che, partito come punto di forza, con il trascorrere delle gare è scivolato indietro nelle gerarchie dell'allenatore Salvatore Aronica.

E un altro giocatore che lascia il Trapani è il centrocampista Giuseppe Carriero, che ha firmato per la Salernitana, rivale dei granata nel campionato di serie C.

La società, poi, ha anche annunciato l'arrivo dell'attaccante romeno Bogdan Stauciuc, fino ad ora al Fasano in serie D dove ha disputato 15 partite, mettendo a segno un gol. Il suo record di marcature, invece, è di 12 messi a segno nella passata stagione, al Gravina.

Nel frattempo, si rincorrono altre voci di mercato, quasi tutte in uscita. Su Fischnaller si sta scatenando una vera e propria asta, dalla Salernitana alla Torres fino al Perugia, mentre su Grandolfo è forte l'interesse del Casarano, anche se il neo direttore sportivo Volume ha annunciato di non volersi privare di Grandolfo per la seconda parte della stagione.



