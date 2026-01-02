Sezioni
Sport

02/01/2026

Trapani: via Ciotti e Carriero, arriva un attaccante da 15 gare e un gol in D 

Si apre il mercato di gennaio e il Trapani comincia con le prime operazioni di mercato. I granata hanno ufficializzato il passaggio di Pietro Ciotti al Cosenza, portando a compimento così una delle operazioni di mercato avviate nelle settimane precedenti.

Va via, quindi, un esterno che con il Trapani ha disputato 54 partite in una stagione e mezza e che, partito come punto di forza, con il trascorrere delle gare è scivolato indietro nelle gerarchie dell'allenatore Salvatore Aronica.

E un altro giocatore che lascia il Trapani è il centrocampista Giuseppe Carriero, che ha firmato per la Salernitana, rivale dei granata nel campionato di serie C.

La società, poi, ha anche annunciato l'arrivo dell'attaccante romeno Bogdan Stauciuc, fino ad ora al Fasano in serie D dove ha disputato 15 partite, mettendo a segno un gol. Il suo record di marcature, invece, è di 12 messi a segno nella passata stagione, al Gravina.

Nel frattempo, si rincorrono altre voci di mercato, quasi tutte in uscita. Su Fischnaller si sta scatenando una vera e propria asta, dalla Salernitana alla Torres fino al Perugia, mentre su Grandolfo è forte l'interesse del Casarano, anche se il neo direttore sportivo Volume ha annunciato di non volersi privare di Grandolfo per la seconda parte della stagione.

 

 



Native | 02/01/2026
Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







