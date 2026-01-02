Ha una pistola nel furgone, arrestato un pregiudicato ad Alcamo

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci
La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione di arma clandestina e ricettazione, un pregiudicato classe ’66 sorpreso alla guida del proprio mezzo in possesso di un’arma con matricola abrasa.
I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo nei pressi di Contrada Fico, hanno proceduto al controllo dell’uomo che viaggiava a bordo di un furgone eseguendo una perquisizione dopo aver notato un atteggiamento nervoso da parte dello stesso.
All’esito dell’attività i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola a tamburo marca “Thames Arms Company” calibro 38 con matricola abrasa senza munizioni, posta sotto sequestro, sulla quale sono in corso gli approfondimenti del caso.
Il 59enne è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
