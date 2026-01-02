Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/01/2026 10:53:00

Ha una pistola nel furgone, arrestato un pregiudicato ad Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767347572-0-ha-una-pistola-nel-furgone-arrestato-un-pregiudicato-ad-alcamo.jpg

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione di arma clandestina e ricettazione, un pregiudicato classe ’66 sorpreso alla guida del proprio mezzo in possesso di un’arma con matricola abrasa.


I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo nei pressi di Contrada Fico, hanno proceduto al controllo dell’uomo che viaggiava a bordo di un furgone eseguendo una perquisizione dopo aver notato un atteggiamento nervoso da parte dello stesso.
 

All’esito dell’attività i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola a tamburo marca “Thames Arms Company” calibro 38 con matricola abrasa senza munizioni, posta sotto sequestro, sulla quale sono in corso gli approfondimenti del caso.
Il 59enne è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
 
 



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767090468-0-capodanno-in-musica-a-marsala-l-accademia-beethoven-porta-strauss-e-morricone.jpg

Capodanno in musica a Marsala: l’Accademia Beethoven porta Strauss e...