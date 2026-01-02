Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/01/2026 20:05:00

Hostess aggredita da passeggeri: negato l’imbarco a una comitiva palermitana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767380753-0-hostess-aggredita-da-passeggeri-negato-l-imbarco-a-una-comitiva-palermitana.jpg

Una hostess di terra è stata aggredita ieri, giorno di Capodanno, all’aeroporto di Pisa mentre lavorava all’imbarco di un volo Ryanair diretto a Palermo. Alcuni passeggeri di una stessa comitiva, senza documenti e con bagagli non conformi, hanno reagito con violenza quando il personale ha chiesto il rispetto delle procedure.

 

La donna è stata afferrata per i capelli e colpita contro lo stipite di una porta. Sul posto sono intervenuti polizia e guardia di finanza, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando le responsabilità.

 

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Usb Lavoro Privato parlano di un “salto di qualità nella violenza” e denunciano il crescente clima di aggressività, spesso aggravato da insulti sessisti, verso il personale di terra, soprattutto le lavoratrici. “Servono misure urgenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. Senza segnali concreti dai soggetti preposti, potrebbero rendersi necessarie forme di protesta, fino allo sciopero”, sottolineano.



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira