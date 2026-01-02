Marsala: vandali a Capodanno nella Chiesa di Madonna Alto Oliva

02/01/2026 19:22:00

Ignoti a Capodanno hanno vandalizzato la Chiesa di Madonna dell'Alto Oliva a Marsala, già ridotta a rudere, distruggendo strutture in tufo e imbrattando muri e la strada d'accesso con scritte oscene.

La chiesa, un gioiello protorinascimentale del '400-'500 in contrada Timpone d'Oro, versa in uno stato di estremo degrado e abbandono, da termpo (ne abbiamo parlato qualche anno fa su Tp24 quando era "custodita" dall'asinello Ciccio).

Nonostante il crollo parziale dell’edificio – parte di un antico complesso fortificato e conventuale – resistono ancora elementi preziosi come volte, archi e una cupola con tracce di affreschi.

L’atto vandalico sottolinea drammaticamente la mancanza di protezione per questo patrimonio storico. La domanda è: perché non si interviene almeno per mettere in sicurezza e tutelare siti di tale importanza per la memoria collettiva?



