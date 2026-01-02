Mazara: migliorano le condizioni del giovane aggredito domenica scorsa in un locale

02/01/2026 19:28:00

Sembrano essere migliorate, anche se permangono ancora gravi, le condizioni del ragazzo di 23 anni che domenica sera, all’interno di un locale pubblico di Mazara, è stato colpito con un pugno al volto e cadendo a terra ha riportato frattura cranica scomposta ed emorragia cerebrale.

Attualmente, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita ed è “in osservazione” all’ospedale “Abele Ajello” per l’ematoma conseguente all’urto del capo con il pavimento. I medici che lo hanno in cura sono in costante collegamento con i colleghi dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo nel caso in cui si dovesse rendere necessario un trasferimento nel nosocomio del capoluogo dell’isola.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che hanno già visionato le immagini registrate da alcune telecamere di impianti di videosorveglianza private nel tentativo di individuare chi ha sferrato il pugno al giovane. Ciò sarebbe avvenuto dopo che la vittima aveva chiesto scusa a un altro avventore pare per avere invaso lo spazio di quest’ultimo mentre cercava di farsi spazio nell’affollato locale. Il fatto è accaduto la sera del 28 dicembre, intorno alle 22.30. A raccontarlo è la sorella del 23enne con un post su un social: “Insieme ai suoi cari amici e la ragazza, mio fratello stava passando una piacevole serata in un noto locale. Passa in mezzo ad un gruppo di individui, e chiede scusa se ha in qualche modo ‘invaso’ quello spazio. Un secondo dopo si ritrova a terra privo di sensi, in una pozza di sangue, e viene trasportato urgentemente al pronto soccorso, in codice rosso”.



