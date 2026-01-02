Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/01/2026 15:20:00

Tragedia di Crans-Montana, SILB-FIPE: “La sicurezza nei locali non è un’opzione”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/tragedia-di-crans-montana-silb-fipe-la-sicurezza-nei-locali-non-e-un-opzione-450.png

SILB-FIPE esprime profondo cordoglio e vicinanza alle vittime e alle loro famiglie per la tragedia avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel bar Le Constellation. Un evento drammatico che ha causato la morte di 47 persone, la stragrande maggioranza giovanissimi e oltre un centinaio di feriti, che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi dell’intrattenimento.

 

Secondo l’associazione, quanto accaduto rappresenta un monito anche per l’Italia: eventi affollati non possono essere organizzati in spazi improvvisati o privi dei requisiti di legge, ma esclusivamente in locali gestiti da professionisti e sottoposti a rigorosi controlli.

 

«Di fronte a eventi così drammatici il primo pensiero va alle vittime e ai loro familiari – dichiara il presidente nazionale di SILB-FIPE, Maurizio Pasca –. Tragedie come questa impongono a operatori e istituzioni di rafforzare l’impegno nella prevenzione e nella diffusione di una solida cultura della sicurezza. È però fondamentale ribadire che i locali da ballo italiani operano nel rispetto di normative tra le più rigorose d’Europa, con regole presenti, certificate e costantemente verificate».

I locali di intrattenimento italiani sono infatti soggetti a norme stringenti: capienze definite, vie di fuga obbligatorie, materiali ignifughi, impianti certificati e controlli periodici, oltre alla formazione continua del personale per la gestione delle emergenze.

 

Sul tema interviene anche Mario Bornice, presidente FIPE SILB della provincia di Trapani: «Mi associo al profondo cordoglio per la tragedia di Crans-Montana. Quanto accaduto richiama con forza l’importanza di rispettare rigorosamente le regole che disciplinano i luoghi dell’intrattenimento. In Italia un locale di pubblico spettacolo, prima di aprire, è sottoposto a severe verifiche sulla sicurezza. Tragedie di questo tipo avvengono troppo spesso quando spazi non autorizzati si improvvisano luoghi di intrattenimento. È bene ribadirlo con chiarezza: bar e ristoranti non nascono per il ballo e possono diventarlo solo attraverso un preciso percorso autorizzativo».

 

SILB-FIPE rinnova infine il proprio impegno a promuovere legalità e sicurezza, contrastando l’organizzazione di eventi in locali non idonei e collaborando con le istituzioni affinché i luoghi dell’intrattenimento restino spazi sicuri di socialità e divertimento.

 



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira