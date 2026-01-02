Sezioni
Cronaca
02/01/2026 10:45:00

Uomo muore per le esalazioni di monossido di carbonio da una stufa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767347515-0-uomo-muore-per-le-esalazioni-di-monossido-di-carbonio-da-una-stufa.jpg

Un uomo è morto a causa delle esalazioni di monossido di carbonio di una stufa. La tragedia è avvenuta a Rodì Milici, nel Messinese, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una stufa. La vittima è Patric Hubner, cittadino di origine tedesca, trovato senza vita nella sua abitazione di via Nino Dante.

 

Secondo una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe alla notte precedente. A lanciare l’allarme è stata la compagna dell’uomo, insospettita dal fatto che il cinquantanovenne non rispondesse alle chiamate telefoniche. Preoccupata, ha quindi contattato i soccorsi.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che una volta entrati nell’abitazione hanno rinvenuto il corpo dell’uomo. Gli accertamenti iniziali fanno ritenere che la causa della morte sia riconducibile a un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente provocata da un malfunzionamento o da una cattiva aerazione della stufa.

 

Le autorità stanno svolgendo ulteriori verifiche per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre l’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati all’uso di sistemi di riscaldamento domestici, soprattutto durante i mesi invernali.



