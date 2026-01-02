Con il concerto di Strauss si chiude la 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese

02/01/2026 18:00:00

Si è chiusa nella Sala Grande del Complesso San Domenico, a Trapani, la 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese con il tradizionale Concerto di Auguri, quest’anno dedicato a Johann Strauss figlio nel bicentenario della sua nascita. Una serata che ha riportato il pubblico nelle atmosfere eleganti e festose dei grandi Concerti di Capodanno viennesi.

Sul palco l’Orchestra dell’Ente, diretta da Mirco Reina, ha eseguito alcune delle pagine più celebri del “Re del Valzer”: da Sul bel Danubio blu al Valzer dell’Imperatore, da Voci di Primavera alla travolgente Tritsch-Tratsch-Polka, accolta da lunghi applausi.

La chiusura del concerto è stata anche l’occasione per tracciare il bilancio di una stagione definita straordinaria. La 77ª edizione, firmata dal direttore artistico Walter Roccaro e ispirata al tema “VeRBi di integrazione, umanità e coraggio”, ha proposto oltre 30 appuntamenti: sette opere liriche – tra cui Il trovatore, Carmen e L’italiana in Algeri – due prime assolute, 14 concerti, due produzioni di balletto e eventi speciali come il concerto di Simone Cristicchi.

Una programmazione che ha celebrato grandi anniversari musicali, da Scarlatti a Ravel, da Bizet a Berio, e che ha puntato con decisione sui giovani talenti grazie al XX Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” e a numerose iniziative di inclusione sociale.

«Un anno di grande musica e di valori condivisi», hanno dichiarato il Consigliere delegato Pippo De Vincenzi e l’assessora alla Cultura Rosalia d’Alì, salutando il pubblico con gli auguri per il nuovo anno e dando appuntamento alla 78ª stagione.

Uno sguardo già rivolto al futuro anche nelle parole del direttore artistico Roccaro: «La Stagione 2026 darà voce ai Verbi d’amore…». Un annuncio che promette nuove emozioni per il pubblico del Luglio Musicale Trapanese.



