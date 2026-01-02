Trapani, la magia del Natale risuona in Cattedrale con “Christmas Inside”

02/01/2026 02:00:00

La Cattedrale di San Lorenzo a Trapani si è illuminata di musica, spiritualità ed emozioni grazie alla Rassegna Corale Nazionale “Christmas Inside – Il Canto di Natale nel Mondo”. La sera del 30 dicembre, lo splendido luogo di culto ha ospitato la quinta edizione dell’evento, regalando al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente nel cuore delle festività natalizie.

La manifestazione, organizzata da Chorus Inside Sicilia in collaborazione con l’Associazione Nada te Turbe – Trapani ETS, ha trasformato il canto corale in un potente strumento di unione e condivisione, capace di riunire comunità, storie e sensibilità diverse nel segno della musica.

Protagonisti della serata alcuni tra i cori più rappresentativi del territorio: il Coro Giovanile San Michele G. Bini di Erice, il Coro Trentapiedi di Erice, la Corale Maria SS. Annunziata di Trapani, il quartetto vocale 4harmony e il Coro Nada te Turbe di Trapani. Ogni formazione ha portato sul palco la propria identità musicale, offrendo un viaggio sonoro che ha intrecciato tradizione, polifonia e le emozioni più autentiche del Natale.

A guidare il pubblico lungo questo percorso musicale è stata Sofia Tartamella, che ha condotto la serata con eleganza e sensibilità. Il tema dell’unione ha fatto da filo conduttore dell’intera rassegna: un incontro tra realtà corali diverse, accomunate dalla passione per il canto e dal desiderio di diffondere un messaggio di pace attraverso la musica.

Ad aprire ufficialmente l’evento è stato l’intervento di Giuseppe Fontana, presidente dell’Associazione Nada te Turbe, che ha ricordato il recente ingresso dell’associazione nel Terzo Settore e ne ha ribadito la missione: promuovere la bellezza dell’arte musicale come strumento di crescita collettiva, solidarietà e comunità. Fontana ha poi ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della rassegna, sottolineando il valore del canto corale come esperienza profondamente condivisa.

Il presidente ha inoltre espresso profonda gratitudine alla maestra Rosalia Calatano, direttrice artistica e musicale di Nada te Turbe, per il ruolo determinante nell’organizzazione dell’evento, e al maestro Salvatore Di Blasi, presidente di Chorus Inside Sicilia e ideatore del progetto.

Tra i momenti più toccanti della serata, l’omaggio a Rosella Messina, figura storica della musica corale sacra trapanese, punto di riferimento e fonte di ispirazione per generazioni di coristi. Sostenuta dal Comune di Trapani e dalla Regione Siciliana, la rassegna si è conclusa con un augurio corale di pace e serenità, confermando ancora una volta la forza della musica nel creare legami, diffondere valori e rendere il Natale un tempo di autentica condivisione.



