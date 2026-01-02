Sezioni
02/01/2026 04:00:00

Alcamo, incontro a Palazzo di Città tra Amministrazione, CNA e imprenditori locali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/alcamo-incontro-a-palazzo-di-citta-tra-amministrazione-cna-e-imprenditori-locali-450.jpg

Si è svolto ieri pomeriggio, a Palazzo di Città, un incontro tra l’Amministrazione comunale di Alcamo, la CNA e alcuni imprenditori locali per discutere delle opportunità offerte da un bando regionale rivolto ai Comuni. L’avviso invita a presentare progetti di “Riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle aree artigianali”, con l’obiettivo di sostenere la competitività e favorire la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa del tessuto produttivo.

 

Per la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) erano presenti il presidente Giuseppe Orlando e il vicepresidente Giovanni Marchese, con delega alle infrastrutture e alle relazioni istituzionali, insieme ad alcuni imprenditori che operano nell’area artigianale di contrada Sasi. Per il Comune hanno partecipato il sindaco Domenico Surdi e l’assessore alle Attività produttive Valeria Pipitone; presente anche il consigliere comunale Filippo Cracchiolo.

«Si è trattato di un primo incontro interlocutorio – ha dichiarato l’assessore Pipitone – che ha avuto come focus il bando regionale al quale il Comune intende partecipare. È una buona opportunità per il territorio e per gli imprenditori locali, che rappresentano una parte importante del tessuto produttivo cittadino, soprattutto nel settore artigianale e delle piccole e medie imprese».

 

Un confronto definito positivo dall’Amministrazione comunale, che rappresenta solo il primo passo: «Seguiranno certamente altri incontri, più tecnici – ha concluso l’assessore – proprio in relazione alle modalità di partecipazione al bando e alla definizione dei progetti da presentare».

 



