Sanità e appalti. Colletti è in rianimazione, ma il gip respinge la revoca dei domiciliari

02/01/2026 10:20:00

Il Gip del Tribunale di Palermo ha respinto, per la seconda volta, la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata da Roberto Colletti, ex direttore generale dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, indagato nell’inchiesta sui concorsi e sugli appalti nella sanità siciliana.

L’istanza, motivata dalle gravi condizioni di salute dell’indagato, è stata rigettata anche questa volta. Colletti si trova attualmente ricoverato in rianimazione e le sue condizioni vengono definite serie. Già prima di Natale il Tribunale del Riesame aveva respinto un primo ricorso; lo stesso giorno, il 23 dicembre, l’ex manager aveva accusato un malore che aveva reso necessario il ricovero.

I legali di Colletti, gli avvocati Massimo Motisi e Giuseppe Di Stefano, avevano riproposto la richiesta prima di Capodanno, sostenendo l’impossibilità di reiterazione del reato proprio a causa dello stato di salute. Tuttavia, il giudice di turno – chiamato a sostituire la titolare del fascicolo, Carmen Salustro – ha ritenuto le condizioni compatibili con il regime di arresti ospedalieri. Secondo il Gip, infatti, l’infermità impedirebbe comunque contatti e visite, fatta eccezione per i familiari più stretti.

Nell’inchiesta, che coinvolge anche l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro, Colletti e lo stesso Cuffaro restano gli unici sottoposti a misure cautelari restrittive. Il Riesame ha invece revocato gli arresti per il primario del Trauma Center di Villa Sofia, Antonio Iacono, disponendo nei suoi confronti misure interdittive alternative.

L’indagine riguarda il presunto pilotaggio di un concorso per la stabilizzazione di operatori sociosanitari. Per gli altri indagati – Vito Raso, Mauro Marchese e Marco Dammone – il Tribunale del Riesame ha confermato le misure già disposte, tra obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e interdizioni dall’attività d’impresa.



