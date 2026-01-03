Sezioni
Cronaca

» Ambiente
03/01/2026 13:18:00

 Pantelleria, stop a pesca e barche alla Secca di Campobello: al via il progetto Panther

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-01-2026/pantelleria-stop-a-pesca-e-barche-alla-secca-di-campobello-al-via-il-progetto-panther-450.png

Via libera a PANTHER, il progetto che punta a salvare e rigenerare i fondali marini di Pantelleria. Con un provvedimento firmato il 31 dicembre 2025, la Guardia Costiera ha disposto l’interdizione dello specchio acqueo della Secca di Campobello, che resterà chiuso a pesca e navigazione fino al 15 giugno 2034. L’obiettivo è consentire il recupero di un ecosistema marino oggi fortemente degradato.

 

L’area interessata è ampia circa 35.000 metri quadrati, tra Punta Ficara e Punta Gattara, nel cuore del Mediterraneo. Non una semplice chiusura temporanea, ma un vero e proprio intervento di tutela ambientale di lungo periodo, pensato come un laboratorio a cielo aperto per la rinascita del mare.

 

Scienza e pescatori insieme

Il progetto nasce da una collaborazione inedita tra ricerca scientifica e mondo della pesca. A promuoverlo sono il DISVA dell’Università Politecnica delle Marche e l’Associazione Pescatori di Pantelleria. Sotto la direzione scientifica del professor Carlo Cerrano, PANTHER mira al ripristino degli habitat marini e alla ricostruzione della biodiversità locale, con benefici attesi anche per la pesca futura.

 

Divieti e regole nell’area protetta

Per tutta la durata del progetto, nell’area interdetta sarà vietato:

navigare o sostare con qualsiasi imbarcazione;

praticare la pesca, professionale o sportiva;

svolgere immersioni subacquee o attività di superficie.

Sono previste deroghe solo per mezzi di soccorso, forze dell’ordine e personale scientifico autorizzato.

 

Controlli e sanzioni

Il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo, Giuseppe Claudio Marrone, ha spiegato che il provvedimento è necessario sia per la tutela ambientale sia per garantire la sicurezza della navigazione durante le attività di ripristino. La sorveglianza sarà costante e le violazioni saranno punite secondo il Codice della Navigazione.

Pantelleria scommette così su un modello di protezione che guarda lontano: meno sfruttamento oggi, per avere un mare più sano domani.



