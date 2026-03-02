Marsala, la spiaggia vicina allo Sbocco non c'è più. Le foto

02/03/2026 09:17:00

Un tratto di spiaggia vicino allo Sbocco non c’è più. Le ultime ondate di maltempo e le mareggiate che hanno colpito la costa marsalese hanno cambiato radicalmente il volto del litorale, provocando danni evidenti e il crollo di parte delle mura di alcune abitazioni che si affacciano, purtroppo, direttamente sulla spiaggia.

La violenza del mare ha eroso la battigia fino a cancellare un’ampia porzione di arenile. Dove prima c’era sabbia, oggi restano detriti, pietre e frammenti di muratura. Come si vede dalle foto allegate a questo articolo - inviate dalla nostra lettrice Deborah -, parte dei muri di cinta di alcune case sono stati letteralmente sgretolati dalle intemperie e sono crollati sulla spiaggia. Calcinacci e tufi si sono accumulati, rendendo l’area impraticabile.



