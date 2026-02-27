Un "alieno" allo Stagnone di Marsala: un robot per analizzare e proteggere la Laguna

27/02/2026 10:25:00

Un "alieno" allo Stagnone di Marsala. Si chiama “Apache 4 Pro”, ma non arriva da altri pianeti. È un robot-sonda che in questi giorni ha solcato le acque basse della Laguna per mappare il fondale e raccogliere dati preziosi per la tutela dell’ecosistema.

Lo strumento è stato nei giorni scorsi nello specchio d’acqua davanti alla Riserva dello Stagnone, area delicata e strategica per la biodiversità della costa marsalese. A guidare le operazioni un team di ingegneri idraulici composto da Mauro De Marchis dell’Università di Palermo, Gabriele Freni dell’Università Kore di Enna, insieme a ricercatori dell’Università di Catania.

“Apache 4” è una sonda batimetrica che consente di effettuare rilievi dettagliati del fondale. L’obiettivo è ricostruire con precisione la planimetria dello Stagnone, elaborare i parametri raccolti e realizzare un modello digitale capace di riprodurre le caratteristiche fisiche e ambientali della Laguna.

Il progetto rientra in un programma di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Malta con il partner Wes Trade, con capofila l’Università di Catania rappresentata dall’ingegnere Rosaria Ester Musumeci. L’iniziativa punta alla salvaguardia delle zone umide, con particolare attenzione alla qualità delle acque e alla biodiversità, temi centrali per un’area fragile come lo Stagnone, spesso al centro del dibattito locale per la necessità di interventi strutturali e di monitoraggio costante.

I ricercatori stanno utilizzando la strumentazione nell’ambito del progetto “Wet Wise”, che mira proprio alla protezione delle aree lagunari. I dati raccolti saranno utilizzati per pianificare interventi mirati e migliorare la gestione ambientale. L’attività si affianca al progetto “Rinasce”, con cui il Comune di Marsala prevede la piantumazione delle praterie di posidonia, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema marino e per la protezione naturale della costa. Un “alieno”, dunque, ma con una missione ben terrestre: conoscere meglio lo Stagnone per proteggerlo.



