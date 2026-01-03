Trapani non va a Bologna: salta la sfida con la Virtus, rischio esclusione dal campionato

03/01/2026 10:14:00

La Trapani Shark non si presenterà domani a Bologna per la partita di campionato contro la Virtus Bologna. La decisione è stata comunicata nella serata di ieri dal club siciliano, dopo un fitto carteggio avviato in mattinata con Lega Basket e Federazione Italiana Pallacanestro.

Trapani aveva chiesto il rinvio della gara per l’impossibilità di schierare un numero sufficiente di giocatori, ma sia la Lega – che organizza il campionato – sia la Fip hanno risposto negativamente, spiegando di non ravvisare condizioni di forza maggiore. Il club granata, che non ha mai contattato direttamente la Virtus, ha quindi deciso di non partire.

La situazione sportiva e societaria è precipitata nel giro di poche ore. In mattinata erano già arrivate le dimissioni di coach Repesa, l’uscita forzata di Alibegovic, l’addio di Allen e, infine, la partenza di Jordan Ford, liberatosi tramite buyout e passato al Bahcesehir, in Turchia. Altri giocatori sono già in uscita o nel mirino di altri club: Petrucelli potrebbe finire al Galatasaray, Eboua all’Asvel, Rossato a Brescia, mentre su Cappelletti ci sono diversi interessamenti. Molte società, però, attendono di capire se i giocatori si svincoleranno senza indennizzo, nel caso Trapani non prosegua la stagione.

Sul piano disciplinare, la mancata presentazione a Bologna comporterà una multa da 50 mila euro e un ulteriore punto di penalizzazione, che si aggiunge agli otto già inflitti. La sanzione per il mancato rispetto del minimo di 12 contratti professionistici salirà invece a 100 mila euro dopo l’addio di Ford, con aumenti progressivi in caso di ulteriori uscite. Dal secondo forfait consecutivo scatterebbe automaticamente l’esclusione dal campionato.

Nei giorni scorsi il presidente Valerio Antonini, prima di essere inibito per due anni, aveva apertamente minacciato il ritiro dalla Serie A. Mercoledì è inoltre atteso un nuovo passaggio davanti al Tribunale Federale sulle presunte irregolarità nell’iscrizione al campionato. La prossima settimana si annuncia decisiva, ma con il mancato viaggio a Bologna Trapani ha già imboccato un bivio che potrebbe segnare la fine della stagione.



