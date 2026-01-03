Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
03/01/2026 12:01:00

Marsala, anno nuovo ma problemi vecchi: a Sappusi ennesima rottura della rete idrica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-01-2026/1767438117-0-marsala-anno-nuovo-ma-problemi-vecchi-a-sappusi-ennesima-rottura-della-rete-idrica.jpg

Anno nuovo, ma problemi di sempre a Marsala. Nel quartiere Sappusi, come si può vedere dal video che pubblichiamo, una rottura della rete idrica sta provocando l’allagamento della strada, con acqua che scorre copiosa sull’asfalto.

 

Non si tratta di un episodio isolato. Il quartiere, da tempo, è alle prese con continui guasti alla rete idrica, ormai vecchia e deteriorata, che spesso non regge alla pressione e cede, causando disagi ai residenti e danni alle strade.

 

Una situazione che assume contorni ancora più gravi se si considera la grave crisi idrica che interessa la Sicilia. L’acqua che si disperde sull’asfalto è una risorsa preziosa che va perduta, proprio in un periodo sempre più difficile per l’approvvigionamento, segnato dalla carenza negli invasi e dai razionamenti.

 

Insomma, il 2026 è iniziato, ma a Marsala restano irrisolti problemi strutturali ben noti, a partire da una rete idrica che “fa acqua da tutte le parti” e che continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini.

 



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira