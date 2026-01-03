Marsala, anno nuovo ma problemi vecchi: a Sappusi ennesima rottura della rete idrica
Anno nuovo, ma problemi di sempre a Marsala. Nel quartiere Sappusi, come si può vedere dal video che pubblichiamo, una rottura della rete idrica sta provocando l’allagamento della strada, con acqua che scorre copiosa sull’asfalto.
Non si tratta di un episodio isolato. Il quartiere, da tempo, è alle prese con continui guasti alla rete idrica, ormai vecchia e deteriorata, che spesso non regge alla pressione e cede, causando disagi ai residenti e danni alle strade.
Una situazione che assume contorni ancora più gravi se si considera la grave crisi idrica che interessa la Sicilia. L’acqua che si disperde sull’asfalto è una risorsa preziosa che va perduta, proprio in un periodo sempre più difficile per l’approvvigionamento, segnato dalla carenza negli invasi e dai razionamenti.
Insomma, il 2026 è iniziato, ma a Marsala restano irrisolti problemi strutturali ben noti, a partire da una rete idrica che “fa acqua da tutte le parti” e che continua a pesare sulla vita quotidiana dei cittadini.
