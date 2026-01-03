Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
03/01/2026 00:06:00

Trapani, l’affare del social housing: 6 case fuori dal patrimonio comunale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/trapani-l-affare-del-social-housing-6-case-fuori-dal-patrimonio-comunale-450.jpg

Sei alloggi comunali ceduti definitivamente a un privato. È da qui che scoppia la polemica in Consiglio comunale sul progetto di social housing da circa 8 milioni di euro approvato a Trapani. Il privato ha un nome e un cognome: Amato Costruzioni Srl, soggetto promotore dell’intervento che coinvolge ex scuola Eugenio De Rosa, immobili di via Carreca e la Chiazza – ex Mercato del Pesce.

La delibera prevede 36 unità complessive:
30 alloggi restano di proprietà del Comune, ma vanno in gestione al privato per 26 anni a canone sostenibile;
6 alloggi di via Carreca vengono ceduti a titolo definitivo alla ditta. Per sempre.

Ed è su questo passaggio che l’aula si spacca. Il consigliere di opposizione Maurizio Miceli va dritto al punto: «Parliamo di una delibera con 96 allegati, stime, particelle catastali. Il progetto nasce nel 2018: voglio vedere le carte, non basta la parola dell’assessore. Chi paga gli adeguamenti dei prezzi? Regione, Comune o privato?». E poi l’affondo: «Questi immobili sono nel Piano delle alienazioni votato pochi giorni fa. È legittimo cederli così? Senza un riferimento chiaro al TUEL, il rischio di atto illegittimo c’è».

Dal fronte della maggioranza, l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Pellegrino rivendica l’operazione e ne chiarisce l’impianto: «I 30 alloggi sono a gestione temporanea e restano comunali: dopo 26 anni torneranno nella piena disponibilità del Comune, che incasserà i canoni. I sei alloggi ceduti sono la controparte dell’investimento privato: oltre 4,8 milioni di euro». Pellegrino aggiunge che «il cofinanziamento comunale è di 187 mila euro, erogato solo dopo il 50% dei lavori» e che «dal ricavato complessivo si finanziano anche la riqualificazione della Chiazza e della fontana “La Venere”». Poi la rivendicazione politica: «È un progetto che il PD Trapani porta avanti da anni sul diritto alla casa e sulla rigenerazione urbana».

Ma chi controlla e chi ha validato l’operazione? A rispondere è il dirigente dei Lavori pubblici Orazio Amenta: «Il Consiglio comunale pianifica l’utilizzo di questi immobili dal 2018, con atti di bilancio e urbanistici. Il progetto definitivo è del 2022 ed è stato rimodulato sui prezzi attuali secondo il D.Lgs. 36/2023. La Giunta lo ha approvato il 30 giugno 2025 con tutti i nulla osta, incluso il Genio civile». E sui tempi: «La convenzione è approvata e i lavori partono a gennaio: durata prevista 24 mesi». Amenta chiarisce anche che «gli oneri di urbanizzazione non si pagano in denaro, ma vengono compensati con gli interventi su Chiazza e Venere».

Come funziona l’housing? 30 alloggi a canone sostenibile, senza consumo di suolo, destinati a nuclei a basso reddito, anziani in disagio e giovani coppie, secondo la normativa regionale e il Piano Casa. Gestione privata per 26 anni, poi ritorno al pubblico. Sei alloggi, invece, escono dal patrimonio comunale.

La sintesi politica è tutta qui: rigenerazione urbana sì, ma concessioni al privato che dividono. E mentre il PD Trapani si intesta l’operazione come bandiera sociale, l’opposizione chiede una cosa sola: trasparenza totale su valori, controlli e legittimità. Perché, in aula, la domanda resta sospesa: sei case per sempre valgono l’equilibrio dell’operazione?



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira