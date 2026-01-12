Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
12/01/2026 06:00:00

Trapani investe 300 mila euro sulla sicurezza delle donne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-01-2026/recidiva-al-25-trapani-investe-300-mila-euro-sulla-sicurezza-delle-donne-450.jpg

Uno su quattro. È questo il dato che pesa più di tutti quando si parla di violenza di genere nel Trapanese. L'azione delle istituzioni reagisce ai dati del 2025 quando la recidiva è salita al 24,32%. Ovvero a Trapani una persona su quattro, già condannata, torna a commettere reati contro donne, spesso dentro le mura di casa. È dentro questo quadro che il Comune ha voluto compiere un passo concreto: parte il bando per attivare un centro antiviolenza in un bene confiscato alla criminalità organizzata, in via Dalmazia n.1.
L’edificio è già pronto. Ristrutturato e arredato grazie a circa 257 mila euro di fondi PNRR, Missione 5 Inclusione sociale, è stato destinato in modo definitivo a finalità sociali. Ora l’amministrazione, come capofila del Distretto socio sanitario 50, cerca uno o più enti del Terzo settore per avviare la co-progettazione e rendere operativo il centro.
Non si tratta di un appalto, ma di una gestione condivisa: accoglienza, protezione, supporto psicologico e legale, percorsi di autonomia per donne e figli minori, integrazione con la rete antiviolenza territoriale. Un investimento pubblico che sfiora i 300 mila euro complessivi se si considerano i lavori già eseguiti e l’attivazione dei servizi.
I numeri spiegano perché questa struttura serve ora. I dati presentati a marzo 2025 al Tribunale di Trapani parlano di una violenza che cambia volto ma non diminuisce. Nel 2024 i maltrattamenti in famiglia sono cresciuti del 9%, passando dal 30,85% al 39,64% dei reati da Codice Rosso. Cala lo stalking, ma aumentano i casi più gravi e continui, quelli che si consumano tra conviventi e familiari.
L’età degli autori si abbassa: la fascia 18-35 anni rappresenta il 43,16%, ma crescono anche gli over 50, saliti al 38,80%. La violenza non è marginale né “importata”: circa il 90% degli autori è di nazionalità italiana. E mentre in città i casi diminuiscono, aumentano nei comuni vicini: Erice raddoppia, Alcamo passa dal 6,31% al 39,10% in un solo anno.
C’è poi un altro dato che pesa: nel 2024 le remissioni di querela arrivano al 13%. Dietro quelle rinunce ci sono spesso dipendenza economica, mancanza di alternative, assenza di luoghi sicuri. Ed è qui che un centro antiviolenza diventa più di un progetto: diventa una possibilità concreta di uscita dalla violenza.
L’avviso pubblico resterà aperto 25 giorni. Dopo la selezione degli enti, partirà la fase di co-progettazione. Il centro non è ancora operativo, ma la struttura c’è, i fondi sono stati spesi e i numeri dicono che il bisogno è reale. A Trapani, la sicurezza di figlie, madri e compagne passa anche da qui.









Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale