Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/01/2026 09:00:00

Giallo a Carini, due uomini trovati morti in casa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-01-2026/1767425057-0-giallo-a-carini-due-uomini-trovati-morti-in-casa.jpg

Due uomini di 68 anni, Giuseppe Manicioto e Vincenzo Lo Presti, sono stati trovati morti in un’abitazione di via Gargagliano a Carini. I corpi erano in casa da almeno tre giorni. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando il silenzio prolungato ha insospettito i vicini.

 

Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano insieme per trascorrere le festività di fine anno. Manicioto è stato rinvenuto sul letto, come se fosse stato colto da un malore improvviso. Lo Presti, invece, era a terra vicino al balcone, con un inalatore di Ventolin ancora in mano, dettaglio che fa pensare a un tentativo disperato di respirare.

 

Sui corpi non sono stati trovati segni evidenti di violenza. Un elemento che, almeno in questa fase, sembra escludere l’ipotesi di un’aggressione. Gli investigatori concentrano ora l’attenzione su una possibile causa accidentale: l’intossicazione da monossido di carbonio. Una stufa o un impianto malfunzionante potrebbe aver saturato l’aria dell’abitazione.

 

Le indagini sono in corso. Saranno gli accertamenti tecnici e gli esami medico-legali a chiarire le cause esatte della morte e a fare piena luce su una tragedia che ha scosso la comunità di Carini.



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Cronaca | 2026-01-03 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-01-2026/giallo-a-carini-due-uomini-trovati-morti-in-casa-250.jpg

Giallo a Carini, due uomini trovati morti in casa

Due uomini di 68 anni, Giuseppe Manicioto e Vincenzo Lo Presti, sono stati trovati morti in un’abitazione di via Gargagliano a Carini. I corpi erano in casa da almeno tre giorni. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira