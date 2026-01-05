Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
05/01/2026 13:04:00

E' morta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/e-morta-anna-falcone-sorella-maggiore-di-giovanni-450.jpg

È morta a 95 anni Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci. Era la primogenita di tre fratelli e, insieme alla sorella Maria, aveva contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, diventata negli anni uno dei principali presìdi civili nella diffusione della cultura della legalità e della giustizia.

 

Donna riservata, lontana dai riflettori, Anna Falcone ha scelto per tutta la vita un impegno discreto ma profondo. Pochissime le sue apparizioni pubbliche, sempre misurate, sempre cariche di dignità. Eppure, il suo volto e i suoi gesti sono rimasti impressi nella memoria collettiva: come i saluti commossi dal balcone di casa ai cortei del 23 maggio, nel giorno in cui Palermo ricorda la strage di Capaci e il sacrificio del giudice Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti della scorta.

 

Negli ultimi anni aveva accettato anche un incontro dal forte valore simbolico: quello con l’ex calciatore Fabrizio Miccoli, che le aveva chiesto scusa per aver insultato la memoria del fratello in una conversazione intercettata dagli inquirenti. Un gesto accolto senza clamore, coerente con lo stile che ha sempre contraddistinto la sua vita.

 

Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. «La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo dolore per la città – ha dichiarato –. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni. Insieme alla sorella Maria ha sostenuto in modo silenzioso ma fondamentale la Fondazione Falcone, contribuendo alla diffusione dei valori di legalità e giustizia».

Alla sorella Maria e alla famiglia Falcone è arrivato l’abbraccio di Palermo e di un Paese che, anche grazie a figure come Anna Falcone, continua a riconoscere nella memoria un dovere civile.



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...







Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci