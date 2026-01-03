Weekend che precede l’Epifania in provincia di Trapani: musei gratis, concerti e presepi

03/01/2026 06:00:00

Il primo weekend del nuovo anno offre in provincia di Trapani un calendario ricco e trasversale, tra cultura, musica, tradizioni popolari e iniziative all’aria aperta.

Dal 3 al 4 gennaio 2026, con alcuni appuntamenti che si estendono fino all’Epifania, il territorio si anima con eventi pensati per pubblici diversi, dai musei ai presepi viventi, dai concerti alle attività sportive.

Domenica 4 gennaio è anche la giornata della Domenica al Museo, con ingresso gratuito nei principali siti statali. In provincia di Trapani sarà possibile visitare senza biglietto il Parco archeologico di Selinunte, il Parco archeologico di Segesta, le Cave di Cusa e il Parco archeologico Lilibeo-Marsala. Aperti gratuitamente anche l’Area archeologica di Capo Boeo, il Museo del Satiro di Mazara, il Castello Grifeo di Partanna e l’Ex Stabilimento Florio di Favignana, nei consueti orari di apertura.

Trapani. Il weekend si inserisce nel cartellone di Natale Mediterraneo. Fino al 6 gennaio restano aperti i mercatini natalizi a Villa Margherita, insieme alla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Spazio anche ai presepi, con allestimenti a Villa Pepoli e nel borgo Annunziata, dove dal 4 al 6 gennaio torna il presepe medievale con figuranti. Domenica 4 gennaio, alle 18, la Chiesa del Collegio ospita inoltre il Concerto di Capodanno solidale promosso dal Kiwanis Club Trapani, con la Banda Musicale “Città di Paceco” diretta dal maestro Nicolò Genova: ingresso libero con offerta volontaria.

Marsala. Il fine settimana si apre con la musica sinfonica. Sabato 3 gennaio, alle 18, il Teatro Impero ospita il Concerto di Capodanno dell’Accademia Beethoven, con l’Orchestra Sinfonica Sicilides Musae diretta da Gioacchino Zimmardi. Domenica 4 gennaio, alle 10, al Museo archeologico Lilibeo – Baglio Anselmi è in programma una visita guidata con archeologo, tra reperti, domus romane e l’antro della Sibilla, con prenotazione obbligatoria.

Erice. Proseguono gli ultimi giorni di EricèNatale. Dal 3 al 6 gennaio sono ancora visitabili i Mercatini di Natale in piazza Umberto I e il Borgo dei Presepi, con oltre trenta natività diffuse tra chiese e palazzi storici. Aperti anche il Polo Museale Cordici con il Presepe Sportivo e la mostra di schiaccianoci e carillon al Palazzo Comunale. Il calendario si chiude il 6 gennaio con eventi nelle frazioni, tra Re Magi e Befana.

Mazara del Vallo. Il 2026 si apre a teatro: sabato 3 gennaio, alle 21, il Cinema Teatro Rivoli ospita il “Bublé Bublé Christmas Show”, tributo a Michael Bublé con Riccardo Retrosi, tra swing e atmosfere natalizie.

Nel weekend dal 3 al 6 gennaio anche i parchi archeologici restano protagonisti. A Selinunte sono in calendario visite guidate, concerti al Baglio Florio e videomapping serali al Tempio di Hera. A Segesta tornano le visite con archeologi e, il 3 gennaio, la Natività in costume medievale lungo il percorso verso il tempio.

Spazio infine alle tradizioni. A Custonaci è visitabile fino al 6 gennaio il Presepe Vivente nella Grotta Mangiapane. A Calatafimi Segesta il presepe del quartiere Li Ficareddi anima i vicoli il 3, 4 e 6 gennaio. Ad Alcamo continua fino all’Epifania il Concorso Presepi Artistici al Collegio dei Gesuiti, con ingresso gratuito. A Petrosino, domenica 4 gennaio, spazio allo sport con la Pedalata Christmas – Group Cycling al Centro Polivalente “Giacomo Ingarra”.

Un fine settimana che racconta una provincia viva anche dopo le feste, capace di offrire esperienze diverse tra cultura, musica, tradizioni e partecipazione collettiva.



