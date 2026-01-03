Ambiente, Savarino: "Dalla Finanzairia risorse senza precedenti per le spiagge siciliane"
«Benefici per le spiagge siciliane mai visti prima». Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, rispondendo alle critiche sollevate dall’Associazione balneari siciliani sui fondi previsti dall’ultima legge Finanziaria.
Al centro dell’intervento del governo regionale c’è un nuovo fondo da 5 milioni di euro, stanziato per la prima volta, destinato ai Comuni siciliani per la riqualificazione delle spiagge. «L’obiettivo – spiega Savarino – è rendere i litorali sempre più accessibili a tutti, con più servizi, aree dedicate allo sport e ai bambini, e dunque più attrattive sia per i siciliani che per i turisti».
I Comuni, chiarisce l’assessore, potranno individuare autonomamente le spiagge sulle quali intervenire, al fine di garantire standard moderni di fruizione e accoglienza. Non viene esclusa, a priori, la possibilità che possano beneficiare dei contributi anche litorali in parte affidati in concessione, fermo restando che i balneari restano obbligati a garantire i servizi previsti dai contratti concessori con la Regione.
Oltre al nuovo fondo, la Finanziaria regionale prevede ulteriori risorse a favore degli enti locali: 800 mila euro per il servizio di salvataggio con bagnini, un milione di euro per l’implementazione dei servizi e 3 milioni di euro per la pulizia degli arenili. «Risorse – sottolinea Savarino – che si sommano ai 5 milioni destinati a progetti capaci di migliorare la qualità e la vivibilità delle nostre spiagge, anche in funzione dell’ottenimento delle “Bandiere”».
«Lascia basiti – conclude l’assessore – che ci siano lamentele proprio nel momento in cui il governo Schifani investe, per la prima volta, sulla bellezza delle coste siciliane, istituendo un fondo da 5 milioni di euro con la condivisione unanime del Parlamento regionale».
