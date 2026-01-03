Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
03/01/2026 14:00:00

Ambiente, Savarino: "Dalla Finanzairia risorse senza precedenti per le spiagge siciliane"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-01-2026/ambiente-savarino-dalla-finanzairia-risorse-senza-precedenti-per-le-spiagge-siciliane-450.jpg

«Benefici per le spiagge siciliane mai visti prima». Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, rispondendo alle critiche sollevate dall’Associazione balneari siciliani sui fondi previsti dall’ultima legge Finanziaria.

 

Al centro dell’intervento del governo regionale c’è un nuovo fondo da 5 milioni di euro, stanziato per la prima volta, destinato ai Comuni siciliani per la riqualificazione delle spiagge. «L’obiettivo – spiega Savarino – è rendere i litorali sempre più accessibili a tutti, con più servizi, aree dedicate allo sport e ai bambini, e dunque più attrattive sia per i siciliani che per i turisti».

 

I Comuni, chiarisce l’assessore, potranno individuare autonomamente le spiagge sulle quali intervenire, al fine di garantire standard moderni di fruizione e accoglienza. Non viene esclusa, a priori, la possibilità che possano beneficiare dei contributi anche litorali in parte affidati in concessione, fermo restando che i balneari restano obbligati a garantire i servizi previsti dai contratti concessori con la Regione.

 

Oltre al nuovo fondo, la Finanziaria regionale prevede ulteriori risorse a favore degli enti locali: 800 mila euro per il servizio di salvataggio con bagnini, un milione di euro per l’implementazione dei servizi e 3 milioni di euro per la pulizia degli arenili. «Risorse – sottolinea Savarino – che si sommano ai 5 milioni destinati a progetti capaci di migliorare la qualità e la vivibilità delle nostre spiagge, anche in funzione dell’ottenimento delle “Bandiere”».

«Lascia basiti – conclude l’assessore – che ci siano lamentele proprio nel momento in cui il governo Schifani investe, per la prima volta, sulla bellezza delle coste siciliane, istituendo un fondo da 5 milioni di euro con la condivisione unanime del Parlamento regionale».

Se vuoi, posso:



Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

La rinascita della cucina fatta in casa nel 2025: più di una tendenza Preparare pane, pizza e dolci tra le mura domestiche non è più un'eccezione riservata alle domeniche. È diventata una pratica...

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira

Il 2025 è stato un anno ricco di sfide e opportunità, affrontate grazie alla fiducia di clienti e partner e al lavoro di una squadra in costante crescita. Il team di Studio Vira si è ampliato ulteriormente,...







Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767354627-0-trapani-da-il-benvenuto-al-2026-piazza-municipio-gremita-per-la-notte-di-san-silvestro.jpg

Trapani dà il benvenuto al 2026: piazza municipio gremita per la...

Native | 02/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767348056-0-cucina-fatta-in-casa-2025-pane-pizza-e-dolci.jpg

Cucina fatta in casa 2025: pane, pizza e dolci

Native | 31/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/1767084575-0-studio-vira-bilancio-2025-e-auguri-per-il-nuovo-anno.jpg

Auguri per il nuovo anno da Studio Vira