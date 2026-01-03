Il dramma di Crans-Montana e gli avvoltoi delle tragedie

03/01/2026 17:00:00

Gli avvoltoi delle tragedie. Il nuovo anno non poteva avere una genesi peggiore: a Crans-Montana, località sciistica svizzera, nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, all’1.30, un incendio ha distrutto il locale Le Costellation durante una festa di Capodanno cui partecipavano numerosi giovanissimi.

Il capo della polizia del Cantone Vallese, Frederic Gisler, dopo 36 ore dall’accaduto, ha riferito che 40 delle 47 vittime sono state identificate e che i feriti sono 119, tra di loro 11 italiani – poi saliti a 13 – aggiungendo che si tratta di “cifre provvisorie”.

Ovviamente è partita la caccia ai responsabili, che richiederà tempo e competenze. Ma non è questa l’informazione che si vuole fornire: riguarda piuttosto gli uccelli rapaci che si nutrono primariamente di morti.

La metafora è pertinente per un post social dell’ex assessore alla Sanità siciliana, Ruggero Razza, ora europarlamentare – perché nel collegio elettorale insulare quelli bravi li premiamo con 61.697 voti – che, a conferma del suo talento, afferma:



“Nella Svizzera – di cui, per la cronaca, è cittadina Elly Schlein – hanno finito i posti letto. C’è una emergenza legata a una tragedia e sta intervenendo la Protezione civile italiana, mentre attraverso il sistema Cross sono messi a disposizione dall’Italia posti letto in terapia intensiva. Ne tengano conto quelli che da mattina a sera passano il loro tempo a parlare male della propria patria. Raccontiamo l’orgoglio per chi garantisce sicurezza e salute. Perché in Italia è molto meglio che altrove in Europa.”

Mutuando dal direttore di Tp24: “Razza intercettato mentre parlava di ‘spalmare’ i morti del Covid. Anche questo potremmo raccontare agli svizzeri.”

Ma anche nel centrosinistra non si sono sprecati. Una sua esponente, che ha biasimato Razza, aveva precedentemente condiviso un’idea che mette in discussione il modello di piacere, ritenuto stupido, dei ragazzi. Il dibattito potrebbe avere un senso, ma dopo che si sono raccolti i morti, riconosciuti e avvertiti i familiari. Il tempismo avuto è degno di molteplici sciacalli.

Inoltre il concetto avallato ha il sapore di demonizzare la ricchezza, che non va criminalizzata ma redistribuita, ed è compito principalmente della classe politica di center-left.

Vittorio Alfieri



