Sport

» Volley
03/01/2026 10:30:00

La Sigel Seap Marsala Volley si affida al fattore campo per continuare a vincere 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-01-2026/la-sigel-seap-marsala-volley-si-affida-al-fattore-campo-per-continuare-a-vincere-450.jpg

Archiviate le festività, la Sigel Seap Marsala Volley si prepara a tornare sul rettangolo di gioco per l’appuntamento più delicato della stagione. Domenica 4 gennaio, alle ore 17:00, il PalaSanCarlo sarà teatro della sfida contro il Club Italia, match inaugurale del nuovo anno e primo atto di un trittico di gare decisive che determineranno il posizionamento delle azzurre nella seconda fase del campionato di Serie A2 Girone A. Attualmente distanziata di sole due lunghezze dalla zona "Pool Promozione" della classifica, la squadra di coach Lino Giangrossi proverà contro Club Italia a conquistare quei punti che serviranno a raggiungere quel quinto posto che garantisce il minimo obiettivo stagionale, e cioè la permanenza diretta in serie A2. Dopo il confronto interno con le federali, Marsala sarà attesa dalla trasferta di Roma, per poi chiudere la regular season nuovamente in casa contro Concorezzo. Al PalaSanCarlo approda domenica un Club Italia sempre più temibile. La formazione federale, composta dai migliori talenti del panorama giovanile nazionale, ha affrontato l’intero campionato lontano dalle mura amiche, maturando una coesione e una qualità di gioco crescente. 
Nonostante il precedente incontro nel centro lilibetano abbia visto Marsala imporsi per 3-1, le azzurre non dovranno abbassare la guardia perché le ragazze del Club Italia, pur peccando talvolta di esperienza nei momenti chiave, rappresentano un roster di assoluto livello tecnico, destinato a calcare in tempi brevi i palcoscenici più prestigiosi della categoria. Per la Sigel Seap, incamerare l'intera posta in palio significherebbe non solo rilanciarsi prepotentemente in classifica, ma anche dare seguito alle buone prestazioni mostrate nell'ultimo scorcio di campionato. La spinta del pubblico del PalaSanCarlo sarà fondamentale per mantenere alto il ritmo e la concentrazione contro un avversario che fa della spregiudicatezza la propria arma migliore. 

"La prossima partita sarà fondamentale per il nostro percorso, dichiara la palleggiatrice azzurra Erin Grippo, portare a casa punti è importante sia per la classifica sia per consolidare le nostre certezze. Contro Messina abbiamo espresso un gioco di buon livello e dovremo essere bravi a ripeterci anche nel prossimo match contro Club Italia. Si tratta di una squadra giovane e talentuosa, da non sottovalutare. Dovremo puntare sulla unione del gruppo e sulla velocità del nostro gioco per imporre il nostro ritmo fin dai primi scambi”. La diretta streaming della partita sarà possibile seguirla dalla pagina Youtube “Volleyball World Italia”. Di seguito le interviste pre partita:



