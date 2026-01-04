Sezioni
Il Trapani vince con il Casarano tra cori e striscioni contro Antonini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-01-2026/il-trapani-vince-con-il-casarano-tra-cori-e-striscioni-contro-antonini-450.jpg

Un colpo di testa di Bogdan Stauciuc regala il successo al Trapani che torna a vincere dopo 3 pareggi consecutivi. I granata hanno superato 1-0 il Casarano e ritornano in zona play-off, mentre la tifoseria manifesta tutto il suo disappunto nei confronti di Valerio Antonini, il presidente granata al centro dei continui problemi sia della squadra di calcio sia di quella di basket.

Cori contro il presidente trapanese sono stati intonati dagli ultras per buona parte dell'incontro, e, poi, è stato anche esposto uno striscione "tutto apposto, tutto pagato, ma u finemu stu campionato?".

Il clima era teso, mentre in tribuna non era presente il presidente che ha preferito non presentarsi allo stadio per assistere alla prima gara del 2026 del Trapani.

La squadra, alla fine, è riuscita a centrare il successo grazie a un colpo di testa di Bogdan Stauciuc, l'attaccante arrivato in settimana dal Fasano e che ha bagnato con una rete il suo esordio in maglia granata.

Quella della squadra di Salvatore Aronica è stata una partita ordinata, con i granata che hanno fatto la partita per tutto il primo tempo, arrivando più volte a concludere verso la porta del Casarano, salvato dagli interventi del suo portiere.

Nella ripresa il Trapani allenta un po' la presa, ma al 79' è arrivato il gol vittoria di Stauciuc e nei minuti finali Fischnaller è anche andato vicino al raddoppio.

Alla fine arriva il successo che riproietta il Trapani nelle prime dieci posizioni, anche se adesso tutte le attenzioni sono alla sentenza del tribunale federale di giovedì, nel quale verranno prese le decisioni in merito al deferimento relativo alle scadenze federali di ottobre.



