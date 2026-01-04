Castellammare: nonna Antonina Cruciata festeggia 102 anni 

04/01/2026 04:00:00

Ha compiuto oggi 102 anni nonna Antonina Cruciata, la cittadina più anziana di Castellammare del Golfo. Un traguardo straordinario festeggiato a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, diventato simbolo di continuità e speranza per l’intera comunità.

Antonina Cruciata è nata la notte di Natale, ma fu registrata all’anagrafe soltanto il 3 gennaio 1924. Vedova di Carmelo Plaia, è madre di un figlio, Vito, di 73 anni, nonna di sette nipoti e bisnonna di otto pronipoti.

Vive insieme al fratello Vito, di 88 anni, e alla moglie, ed è assistita quotidianamente dai nipoti, in particolare da Emanuela. Nonostante l’età, nonna Antonina è ancora abbastanza lucida e accoglie con un sorriso e un gesto di gratitudine tutti coloro che le porgono gli auguri. Durante la visita istituzionale ha anche condiviso un momento di preghiera e benedizione insieme a don Salvo Morghese.

Attenta all’alimentazione, segue una dieta prevalentemente a base di verdure, senza però rinunciare ai dolci, compresa la torta preparata per celebrare i suoi 102 anni.

Anche quest’anno il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, ha voluto farle visita, consegnandole una pergamena ricordo a nome dell’amministrazione comunale e della città.

«È un buon auspicio – le parole del sindaco – festeggiare 102 anni a pochi giorni dall’inizio del 2026 con la nostra concittadina più anziana. Nonna Antonina rappresenta un esempio di resilienza: ha attraversato momenti storici difficili, dalla guerra alle pandemie. A lei auguro serenità e salute, circondata dall’affetto dei suoi cari».



