Mazara. 3 milioni di euro per il progetto di Comune e WWF

12/01/2026 04:00:00

“La sinergia tra la nostra amministrazione ed il WWF ci ha consentito di partecipare con successo all’Avviso pubblico del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana per l’acquisizione al demanio regionale di aree di proprietà privata che si trovano all’interno dei siti Natura 2000 della Riserva Naturale Lago Preola e Gorghi Tondi. Tuteliamo l’ambiente e rafforziamo i nostri siti naturalistici dirottando nel territorio circa 3 milioni di euro”.

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci esprimendo soddisfazione e rendendo noto che con D.D.G. n. 1 dell’08 gennaio 2026 è stato approvato dall’Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente, l’elenco delle istanze presentate in relazione all’avviso pubblico ''Acquisizione al demanio di siti natura 2000 ricadenti all'interno di aree protette della Regione Siciliana''.

Il Comune di Mazara, infatti, in collaborazione con WWF Italia, ha presentato nel luglio 2025 al Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana istanza di finanziamento per l’acquisizione al demanio regionale di aree di proprietà privata siti Natura 2000 della R.N.I. Lago Preola e Gorghi Tondi, per un importo complessivo del progetto di Euro 2.926.021,51. La richiesta ha fatto seguito ad un accordo di collaborazione sottoscritto dagli Enti ed approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 23.05.2025 e ad un avviso pubblico con scadenza il 23 giugno con il quale si invitavano i proprietari di terreni individuati in appositi elenchi (allegati allo stesso avviso) interessati a cedere gli stessi al demanio (a valore di mercato) a trasmettere la documentazione relativa alla cessione.

L’ing. Basilio Sanseverino nella qualità di dirigente del settore tecnico comunale e l’ing. Rosamaria Basone nella qualità di responsabile del procedimento hanno curato gli atti amministrativi su direttiva della Giunta municipale.



