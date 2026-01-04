Castelvetrano: già in vigore l’aumento della tassa di soggiorno

04/01/2026 22:00:00

È scattato dal 1° gennaio 2026 l’aumento della tassa di soggiorno deciso dalla Giunta municipale di Castelvetrano. L’incremento, pari a 50 centesimi rispetto alle precedenti tariffe, viene applicato dalle strutture ricettive ai clienti e successivamente versato al Comune.

Per le strutture in cui il costo della camera è fino a 80 euro a notte, l’imposta è passata da 1 a 1,50 euro. Nelle strutture dove il prezzo supera gli 80 euro a notte, la tassa di soggiorno è aumentata da 1,20 a 1,70 euro per pernottamento.

Nella delibera approvata dalla Giunta, l’Amministrazione comunale evidenzia come la presenza turistica sul territorio richieda adeguati servizi pubblici, interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale, oltre all’organizzazione di eventi culturali. Per garantire tali attività, secondo il Comune, è necessario un costante impegno di risorse finanziarie.



