Marsala ha un nuovo centenario: è nonno Giuseppe Giubaldo

04/01/2026 08:00:00

Marsala celebra un nuovo e importante traguardo di longevità. Ha compiuto 100 anni Giuseppe Giubaldo, circondato dall’affetto della sua numerosa famiglia e dall’abbraccio simbolico della città. A rendergli omaggio è stato il sindaco Massimo Grillo, che gli ha rivolto calorosi auguri a nome dell’intera comunità marsalese, consegnandogli la targa istituzionale per il secolo di vita raggiunto.

Una vita, quella di nonno Giuseppe, segnata da sacrifici, lavoro e grande forza d’animo. Primo figlio maschio di una famiglia numerosa composta da altri cinque fratelli, a soli 14 anni si trova ad affrontare una tragedia che lo segnerà per sempre: assiste alla morte del padre, rimasto vittima di un incidente nella cava di tufo dove lavorava. Un dolore enorme che, però, non lo spezza. Ancora giovanissimo, Giuseppe decide di proseguire il mestiere del padre, lavorando come cavatore e percependo una paga da adulto per poter mantenere la famiglia.

Sono anni durissimi, che mettono a dura prova il giovane Giuseppe, ma che lo vedono assumersi responsabilità da uomo fatto, accudendo i suoi cari con la stessa dedizione che avrebbe avuto il padre. Dopo aver sostenuto anche le spese per i matrimoni dei fratelli, arriva per lui il momento di costruire una famiglia propria: sposa Paola Sparla, dalla quale nascono cinque figli, Antonino, Filippo, Michele, Gabriele e Maurizio.

Tra sacrifici e una vita di lavoro — dal pastore all’autotrasportatore — Giuseppe coltiva anche tante passioni. Prima fra tutte il disegno, inizialmente su carta e poi in digitale, ma anche la poesia e, soprattutto, i “cunti siciliani”, di cui conserva una memoria lucidissima e che ama raccontare e condividere con i nipoti.

Oggi sono dieci i nipoti, a cui si aggiungono due pronipoti e un altro in arrivo. Tutti insieme, con papà e mamme, hanno festeggiato nonno Giuseppe, circondandolo d’affetto e continuando a coccolarlo, in una giornata che è diventata una vera festa di famiglia e di comunità. Un secolo di vita che racconta la storia di Marsala, fatta di lavoro, sacrifici, tradizioni e amore per la famiglia.



