Marsala, il Movimento Popolare Arcobaleno: “Prima i servizi essenziali, poi gli eventi”

04/01/2026 02:00:00

Il Movimento Popolare Arcobaleno, guidato da Sebastiano Grasso, critica l’amministrazione comunale di Marsala sulle scelte relative all’utilizzo dei fondi pubblici destinati agli eventi culturali.

«Non siamo contrari ai concerti né alle iniziative culturali – chiarisce il movimento – perché la cultura è un elemento fondamentale per la crescita della città». Tuttavia, secondo il Movimento Popolare Arcobaleno, le priorità dell’amministrazione sarebbero oggi completamente sbilanciate rispetto alle reali esigenze dei cittadini.

Nel mirino finiscono in particolare le condizioni dei servizi essenziali: Marsala, denunciano Grasso e i suoi, è rimasta senz’acqua per otto giorni, mentre le infrastrutture continuano a mostrare gravi criticità, con strade dissestate, buche e una generale trascuratezza dei servizi primari.

«È inaccettabile – sottolineano – che si continuino a destinare risorse, comprese quelle provenienti dalla tassa di soggiorno, a eventi di facciata, mentre le opere primarie della città sono completamente abbandonate». Per il movimento, amministrare significa prima di tutto garantire la qualità della vita dei cittadini, e solo successivamente investire sull’immagine e sugli eventi.

Il Movimento Popolare Arcobaleno chiede la pubblicazione delle delibere, dei capitoli di spesa e dei costi effettivi relativi al concerto finanziato con fondi pubblici. «La trasparenza – affermano – non è propaganda, ma un dovere verso la comunità».



