Politica

» Vivavoce
04/01/2026 17:02:00

Trump attacca il Venezuela, "un atto contro la democrazia"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-01-2026/trump-attacca-il-venezuela-un-atto-contro-la-democrazia-450.jpg

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco militare su larga scala in Venezuela.

 

Secondo Reuters e numerose principali testate, forze statunitensi hanno bombardato e colpito obiettivi militari in Venezuela, inclusa la capitale Caracas la notte del 3 gennaio 2026, come parte di un’operazione chiamata Operation Absolute Resolve.

Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati e portati negli Stati Uniti.

 

Testate come CBS News, AP e Al Jazeera confermano che il presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati catturati durante l’operazione e trasferiti negli Stati Uniti, dove devono affrontare accuse penali legate al narcotraffico e al terrorismo che erano già state formulate da un gran giurì statunitense.

Riteniamo che si sia trattato di un atto compiuto contro il diritto internazionale e contro la democrazia.

 

Facendo il “buon democratico”, Trump ha giustificato questa mossa come un tentativo di sopprimere il narcotraffico, con un tono — peraltro — da persona convinta di star compiendo la cosa più ovvia e più giusta.

Con le sue parole tenta un rovesciamento retorico incisivo, ma non basta la sua “eroica ironia” per far passare questo avvenimento come una notizia da prima pagina o, addirittura, come un normalissimo atto di giustizia.

Non dobbiamo perdere di vista la gravità del gesto: primo, perché negli ultimi anni si è creata una situazione molto complessa tra gli Stati Uniti e il Venezuela; secondo, perché è assolutamente inaccettabile che uno Stato — che per di più si professa democratico — attacchi un altro Stato.

 

È importante sottolineare che Trump ha annunciato l’intenzione di militarizzare una parte del Venezuela per motivi di sicurezza… mentre è palese l’interesse per petrolio e gas!

Per questi motivi, noi di Europa Verde Marsala prendiamo le distanze e condanniamo il gesto di Trump, considerandolo una grave violazione del diritto internazionale e di qualunque forma di giurisdizione sovranazionale.

 

Giuseppe Mirabile
per il circolo Europa Verde di Marsala



Vivavoce | 2026-01-04 17:02:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-01-2026/trump-attacca-il-venezuela-un-atto-contro-la-democrazia-250.jpg

Trump attacca il Venezuela, "un atto contro la democrazia"

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco militare su larga scala in Venezuela. Secondo Reuters e numerose principali testate, forze statunitensi hanno bombardato e colpito obiettivi militari in Venezuela, inclusa la capitale Caracas la notte...

